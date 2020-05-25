Son dakika: Başkan Erdoğan'dan AK Parti teşkilatı ile bayramlaşma töreninde önemli açıklamalar

25.05.2020 17:10

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 81 il teşkilatı ile bayramlaştı. Video konferans yöntemiyle teşkilatlara seslenen Erdoğan, "Bayram sevincini buruk yaşamış olsak da umudumuz ayaktadır." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 81 il teşkilatı ile bayramlaştı. Video konferans yöntemiyle teşkilatlara seslenen Erdoğan, "Bayram sevincini buruk yaşamış olsak da umudumuz ayaktadır." dedi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Attığımız adımlar doğru yolda ilerlediğimizi gösteriyor.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi başta olmak üzere dev eserler ile önümüzdeki günlerde açılışlarını yapacağımız hastaneler sağlık altyapımızı daha da güçlenmiştir.

Genel sağlık sigortamız ile yine çok gelmiş sosyal yardım ve destek sistemimiz milletimizin sahipsiz olmadığını göstermiştir.

Tek parti döneminden bugne tek arpa boy yol kat edememiş CHP zihniyetinin saldırılara geçmesi gündemde özellikle boşuna değildir.

Geçtiğimiz cuma günü sizlerle telekonferansla yaptığımız toplantıda CHP'nin gerçek yüzünü bir kez daha sergileme imkanı bulmuştuk.

AK Parti'nin demokraside ve ekonomide ülkemize kazandırdıklarını bıkmadan usanmadan üşenmeden tekrar tekrar anlatmalıyız.

Çocuklarımızı 70-80 kişilik sınıflardan kurtarırken, üniversite kapılarındaki yığıılmaları nasıl önlediğimizi anlatmalıyız.

Yıllarca protestolara konu olan üniversite harçlarını kaldırdığımızı gençliğimize anlatmalıyız.

Öğrencilerimize lisansta 550 lira... Nereden geldik buraya 45 liradan. Yüksek Lisansta 1100 lira, doktorada ise 1650 lira kredi burs desteği verdiğimizi, yurtlardaki öğrencilere aylık 420 lira beslenme yardımı yaptığımızı anlatmalıyız.

İlk ve orta öğretimde hiçbir ayrım gözetmeksizin tüm öğrencilerimize ders kitaplarını ücretsiz olarak verdiğimizi anlatmalıyız.

Adalet hizmetlerinde mevzuattan altyapıya, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığına kadar önemli gelişmeler kat ettiğimizi anlatmalıyız.

Hakim savcı sayımızı iki kattan fazla artışla 21 bine, yardımcı personel sayısını 138 bine çıkardığımızı anlatmalıyız.

Bireysel başvuru hakkında, HSK'nın yeniden yapılandırılmasından, askeri mahkemelerin kaldırılmasına kadar pek çok tarihi adım attığımızı anlatmalıyız.

Güvenlikte, ülkemize saldırması için beslenip büyütülen ne kadar örgüt varsa hepsinin başını ezdiğimizi anlatmalıyız.

Aynı şekilde organize suç örgütlerine de göz açtırmadığımızı anlatmalıyız.

Milli savunma, içişleri ve dışişleri bakanlıkları ile MİT'in başını çektiği güvenlik kurumlarımız arasındaki koordinasyonu geliştirdiğimizi anlatmalıyız.