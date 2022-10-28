Haberler Haber Videoları Başakşehir'de Esenler Sanayi Sitesi'nde patlama! Ölü ve yaralılar var...

Başakşehir'de Esenler Sanayi Sitesi'nde patlama! Ölü ve yaralılar var...

Başakşehir'de Esenler Sanayi Sitesi'nde patlama! Ölü ve yaralılar var...
28.10.2022 10:57 - Son Güncelleme: 28.10.2022 11:33

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Son dakika haberleri... Başakşehir'de bulunan İkitelli Esenler Sanayi Sitesi'nde bir iş yerinde patlama oldu. İlk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti 4 kişi yaralandı.

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