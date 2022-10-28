Son dakika haberleri... Başakşehir'de bulunan İkitelli Esenler Sanayi Sitesi'nde bir iş yerinde patlama oldu. İlk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti 4 kişi yaralandı.
Son dakika haberleri... Başakşehir'de bulunan İkitelli Esenler Sanayi Sitesi'nde bir iş yerinde patlama oldu. İlk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti 4 kişi yaralandı.
İstanbul Başakşehir'de bulunan İkitelli Esenler Sanayi Sitesi'nde bir iş yerinde patlama oldu.
ÖLÜ VE YARALILAR VAR
Olay yerine çok sayıda polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
İlk belirlemelere göre gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada 1 kişi ölürken 4 kişi de yaralandı.
Ekiplerin olay yerinde çalışması devam ediyor.