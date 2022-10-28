İstanbul Başakşehir'de bulunan İkitelli Esenler Sanayi Sitesi'nde bir iş yerinde patlama oldu.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Olay yerine çok sayıda polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Patlama anı kamerada

İlk belirlemelere göre gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada 1 kişi ölürken 4 kişi de yaralandı.

Ekiplerin olay yerinde çalışması devam ediyor.