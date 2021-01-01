İHA üssünde Mehmetçik yeni yıla görev başında girdi

BATMAN’daki, insansız ve silahlı hava araçlarıyla sınır güvenliği, keşif, gözetleme, terörle mücadele ve dost unsurlarının güvenliğini sağlayan Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 14'üncü İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığı'nda görev yapan Mehmetçik, yeni yıla görev başında girdi. Yeni yılın ilk dakikalarında, sınır güvenliğini sağlamak için SİHA’ların, yerli ve milli mühimmatlarla üsten havalandıkları görüldü.