RAMAZAN İMSAKİYE
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İFM'de imzası bulunan Berat Albayrak bu sözlerle anlatmıştı: Çok kritik bir zamanda çok kritik bir rol ifa edecek

İFM'de imzası bulunan Berat Albayrak bu sözlerle anlatmıştı: Çok kritik bir zamanda çok kritik bir rol ifa edecek
15.04.2023 05:49 - Son Güncelleme: 15.04.2023 06:06

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İstanbul'u dünyanın en önemli finans merkezleri arasına sokacak rüya proje İstanbul Finans Merkezi için geri sayım başladı. Merkez için en kritik adımlar Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak döneminde atılmıştı. Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak konuya ilişkin geçmiş dönemde yaptığı açıklamada, “Türkiye’nin ilk günden itibaren ifade etiğimiz değişen ve dönüşen yeni finansal mimarisinin en önemli yapı taşı burası olacak. İstanbul Finans Merkezi Projesi fiziksel bir inşaat projesinin önüne geçerek, özellikle yeni yüzyılın, finansal rekabetin dünyadaki küresel likilite akışlarının değiştiği bir dönemde çok kritik bir zamanda çok kritik bir rol ifa edecek. Bunu 2019’un Ekim ayında ifade ediyorum. Buraya not düşelim. İnşallah bittiğinde ve o süreci yaşadığımızda göreceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

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