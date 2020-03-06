İdlib'te ateşkes resmen başladı! İşte M4 karayolunun stratejik önemi 06.03.2020 11:02

Türkiye ile Rusya arasında dün anlaşılan İdlib ateşkesi dünyanın gündeminde. İki ülkenin, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde uygulanmak üzere anlaşmaya vardığı ateşkes süreci saat 00:01 itibariyle resmen başladı. 3 maddelik mutabakatta, stratejik bölgede güvenlik koridoru oluşturulması, Türk-Rus devriyelerinin devamı gibi usuller var. M4 karayolunun kuzeyinde 6 km ve güneyinde 6 km derinliğinde bir güvenli koridor tesis edilecek. Güvenli koridorun işleyişine dair ayrıntılı esas ve usuller, iki ülkenin savunma bakanlıkları arasında 7 gün içinde kararlaştırılacak. Peki M4 karayolunun stratejik önemi ne? Ateşkes açısından ne ifade ediyor? İşte anlaşmanın merak edilen detayları...

Moskova'da yapılan kritik zirvesinde, taraflar uzlaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin ile 2 ülkenin Dışişleri ve Savunma bakanlarının da bulunduğu heyetler, İdlib'de ateşkes kararı aldı.

Mutabakatının 3 maddesini Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov, beraber açıkladı. Buna göre;





İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki temas hattı boyunca, tüm askeri faaliyetler 6 Mart 2020 tarihinde, saat 00:01'den itibaren durdurulacak.

M4 karayolunun kuzeyinde 6 km ve güneyinde 6 km derinliğinde bir güvenli koridor tesis edilecek. Güvenli koridorun işleyişine dair ayrıntılı esas ve usuller, iki ülkenin savunma bakanlıkları arasında 7 gün içinde kararlaştırılacak.



Türk-Rus ortak devriyeleri, 15 Mart 2020 tarihinde M4 karayolunun Trumba'dan yani Serakib'in 2 kilometre batısından Aynel Havr'a kadar olan kesim boyunca başlatılacak.



SİVİLLER YAŞADIKLARI YERE DÖNEBİLECEK!

Ateşkesle birlikte sadece çatışmalar durmuş olmayacak, aynı zamanda bölgeye giden sağlık konvoyları, yardım konvoyları da emniyet altına alınmış olacak, siviller tekrar yaşadıkları yerlere geri dönebilecek.







ATEŞKESİN KİLİT NOKTASI: M4 KARAYOLU

6 Mart itibarıyla başlayan bu ateşkesle birlikte İdlib'in güneyinde M4 karayolunun güzergahı adeta bir güvenli koridor haline gelecek. Bu güvenli koridor da yaklaşık 75 km uzunluğunda ve 6 kuzey + 6 güney tarafı olmak üzere 12 km genişliğinde olacak. Bu 12 km genişliğindeki güvenlik koridorunu 6 km kuzey tarafı boyunca Türkiye, 6 km güney tarafı boyunca da Rusya bölgede süreci kontrol altında tutacak ve ateşkesin güvenilirliğini garanti edecek.



M4 karayolu ateşkes için stratejik öneme sahip. Çünkü bu karayol, Halep'i, Lazkiye'ya bağlayan ve Haseke'ya kadar uzanabilen kritik bir güzergah. M4 karayolunun kontrolü İdlib bölgesinde hakim olmanın en önemli yollarından biri. Çünkü bu yol, Halep'i, Lazkiye'ye bağlayan tüm ikmal ve lojistik hattının da kolaylıkla kullanılabileceği bir otoban.







TAMPON GÖREVİ GÖRECEK

Güvenli koridor sayesinde hem İdlib şehir merkezi emniyette olacak hem de bölgedeki çatışmalar durmuş olacak. Bölge, muhalifler ve rejim arasında bir tampon görevi yaparak ateşkesin kalıcı olmasını sağlayacak.





SOÇİ MUTABAKATINA VURGU

Anlaşmada 17 Eylül 2018 tarihli Soçi Mutabakatı'na da vurgu yapıldı. Suriye'nin bağımsızlığına yönelik kuvvetli taahütler yinelendi. Mutabakata göre, hem Rusya hem de Türkiye, bölgede sivillerin ve sivil altyapının hedef alınmasının hiçbir şekilde mazur görülemeyeceğini kabul etti.

"SURİYELİLERİN ÖNCÜLÜĞÜNDE BM VE GÜNVELİK KONSEYİ" VURGUSU

Taraflar, Suriye ihtilafının yalnızca Suriyelilerin öncülüğünde ve BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararıyla uyumlu siyasi süreç yoluyla sona erdirilebileceğinin altını çizdi. İnsani krizin daha da kötüleşmesinin önlenmesi ve sivillerin korunmasının önemi vurgulandı.