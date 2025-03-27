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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan bayram trafiği uyarısı: Yolun sonu bayram olsun
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan bayram trafiği uyarısı: "Yolun sonu bayram olsun"

Giriş Tarihi: 27 Mart 2025 11:03 Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2025 11:03

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinde yola çıkacak sürücülere dikkatli olmaları çağrısında bulundu. Trafik kazalarında günlük 24 can kaybı yaşandığını belirten Yerlikaya, hız denetimlerinin artırılacağını ve 69 bin 11 emniyet personelinin görev yapacağını açıkladı. Emniyet kemeri kullanımının can kaybını yüzde 45 azalttığını vurgulayan Bakan, "Trafikte bir saniyelik sabır, bir ömür mutluluk demektir." diyerek kazasız bir bayram diledi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinde yola çıkacak sürücülere dikkatli olmaları çağrısında bulundu. Mübarek Ramazan-ı Şerifimizin sonuna geldik. Bayram sevincimizin acıya dönüşmemesi en büyük duamız. Trafik kazalarında 744 canımızı yitirdik. Günlük can kaybımız 24. Yarısı aşırı hızdan kaynaklanıyordu. Bayramda yola çıkacak sürücülerimizi buradan uyaralım. Trafikte göstereceğimiz bir saniyelik sabır bir ömür mutluluk demektir. Ramazan Bayramı tatili tedbirleri kapsamında 8 Nisan'a kadar 47 bin 749'u polis, 21 bin 262'si jandarma olmak üzere 69 bin 11 personelin görev yapacak. Bayram tatili sürecince hız denetimi yapılacak. Polis ve jandarmamız hız denetimlerini sürdürecek. Emniyet kemeri kullanımı trafik kazalarında can kaybını yüzde 45 azaltıyor. Denetimler arttıkça kazalar azalıyor. Bütün sürücülerimize kazasız, belasız yolculuklar diliyoruz. Yolun sonu bayram olsun diyoruz. Bayramınızı şimdiden tebrik ediyor, hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum."

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