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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 14 Mart 2024, 12:55 Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2024, 12:55

İbrahim Keloğlan kimdir, kaç yaşında? Kedi Eros olayı nedir, nasıl öldü? Eros'un katili tekrar tutuklandı mı? Cezası...

Sevgi dolu bir kedi olan Eros'un trajik ölümü, İbrahim Keloğlan adındaki şahısın adını gündeme taşıdı. Bu üzücü olay, hayvan hakları konusunda toplumsal duyarlılığı bir kez daha gözler önüne serdi. Mahkeme, "iyi hal" indirimiyle İbrahim Keloğlan'a kasten hayvan öldürme suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi ve ek olarak yurt dışına çıkış yasağı ile adli kontrol şartı getirildi. Ancak olayın yankıları devam ederken, İbrahim Keloğlan ve Eros un davasıyla ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Bu gelişmeler, kamuoyunun dikkatini bir kez daha hayvan haklarına çevirdi. Peki, bu üzücü olayın detayları nedir? İbrahim Keloğlan kimdir ve Eros'a ne oldu? İbrahim Keloğlan'ın durumu ve Eros'un hikayesi hakkında merak edilenler...

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde gerçekleşen hayvan hakları odaklı dava, toplumun dikkatini çekiyor. Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma, sanık İbrahim Keloğlan ve onun avukatlarının yanı sıra, hayvan hakları savunucularının da yoğun katılımıyla gerçekleşti. Davaya, İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi ve çeşitli siyasi partiler ile sivil toplum kuruluşlarının avukatları katılmak istese de, bu talepler reddedildi.

Duruşma Salonundan Notlar: İbrahim Keloğlan'ın Savunması
İbrahim Keloğlan mahkemede yaptığı savunmada, "Ben bir suç makinesi değilim" ifadesini kullanarak, geçmişte yaşadığı psikolojik sorunlardan ötürü hata yaptığını belirtti. Hayvanları besleyerek ve barınağa bağışta bulunarak kendini düzeltmeye çalıştığını söyledi.

Kedi Erosu vahşice öldürmüştü! İbrahim Keloğlanın pişkin savunması çileden çıkardı

Kedi Eros'u vahşice öldürmüştü! İbrahim Keloğlan'ın pişkin savunması çileden çıkardı

Kedi Erosu vahşice öldürmüştü! Cezası belli oldu! İbrahim Keloğlanun ifadesi dehşete düşürdü

Kedi Eros'u vahşice öldürmüştü! Cezası belli oldu! İbrahim Keloğlan'un ifadesi dehşete düşürdü

Hakim, Keloğlan'ı "İçinden geleni söyle, ezber yapma" diye uyardı. Keloğlan, "Hatamı kabul ediyorum" diyerek pişman olduğunu ifade etti.

Toplumun Tepkisi ve Mahkemenin Kararı
Duruşma, hayvanseverlerin adliyeye akın etmesiyle toplumsal bir olaya dönüştü. Cumhuriyet Savcısı, Keloğlan için üst hadde yakın hapis cezası talep etti.

Mahkeme, sonunda Keloğlan'ı 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı ve yurtdışı çıkış yasağı gibi adli kontrol hükümleri uyguladı. Bu karar, salondaki hayvanseverler tarafından ıslık ve alkışlarla karşılandı.

Davanın Geçmişi
Keloğlan'ın, bir kediye yönelik şiddet içeren davranışları nedeniyle yargılandığı bu dava, hayvan haklarına dair toplumsal farkındalığı artırmıştır. İlk kararda sanığa verilen 1 yıl 3 ay hapis cezası, itiraz üzerine yeniden değerlendirilmiş ve ceza artırılmıştır.

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