İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde gerçekleşen hayvan hakları odaklı dava, toplumun dikkatini çekiyor. Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma, sanık İbrahim Keloğlan ve onun avukatlarının yanı sıra, hayvan hakları savunucularının da yoğun katılımıyla gerçekleşti. Davaya, İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi ve çeşitli siyasi partiler ile sivil toplum kuruluşlarının avukatları katılmak istese de, bu talepler reddedildi.

Duruşma Salonundan Notlar: İbrahim Keloğlan'ın Savunması

İbrahim Keloğlan mahkemede yaptığı savunmada, "Ben bir suç makinesi değilim" ifadesini kullanarak, geçmişte yaşadığı psikolojik sorunlardan ötürü hata yaptığını belirtti. Hayvanları besleyerek ve barınağa bağışta bulunarak kendini düzeltmeye çalıştığını söyledi.

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Hakim, Keloğlan'ı "İçinden geleni söyle, ezber yapma" diye uyardı. Keloğlan, "Hatamı kabul ediyorum" diyerek pişman olduğunu ifade etti.

Toplumun Tepkisi ve Mahkemenin Kararı

Duruşma, hayvanseverlerin adliyeye akın etmesiyle toplumsal bir olaya dönüştü. Cumhuriyet Savcısı, Keloğlan için üst hadde yakın hapis cezası talep etti.

Mahkeme, sonunda Keloğlan'ı 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı ve yurtdışı çıkış yasağı gibi adli kontrol hükümleri uyguladı. Bu karar, salondaki hayvanseverler tarafından ıslık ve alkışlarla karşılandı.

Davanın Geçmişi

Keloğlan'ın, bir kediye yönelik şiddet içeren davranışları nedeniyle yargılandığı bu dava, hayvan haklarına dair toplumsal farkındalığı artırmıştır. İlk kararda sanığa verilen 1 yıl 3 ay hapis cezası, itiraz üzerine yeniden değerlendirilmiş ve ceza artırılmıştır.