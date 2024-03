Kedi Eros’u vahşice öldürmüştü! Cezası belli oldu! İbrahim Keloğlan’un ifadesi dehşete düşürdü

"TERAPİ GİBİ GELDİ" Söz hakkı verilmesi üzerine İbrahim Keloğlan, "Daha önceki ifademi tekrar ediyorum. Ben bir suç makinesi değilim. Yaşadığım bir anlık psikolojik çöküntüden dolayı öfke ve cinnet haliyle hayatım boyunca unutamayacağım bir hata yaptım. Ancak olaydan sonra hakkımda karar verilmesinin ardından her fırsatta dağlık ve köylük alalarda mama alıp hayvanları besledim. Bu bana terapi gibi geldi" dedi. Salonda gülüşmeler yaşandı.

"HATAMI KABUL EDİYORUM"

Bütün bilgilerinin teşhir ettirildiğini de söyleyen Keloğlan, "İnsan içine çıkamayacak hale geldim. Alacağım hiç bir cezanın şimdiye kadar yaşadıklarımın yanında bir önemi yoktur. Söylediğim her şey doğru ve gerçektir. Çok pişmanım. Hatamı kabul ediyorum. Benim hala kedim var. Bu olaydan önce de kedim vardı. Bunların hepsi mevcut delillerle sabittir. Ben zaten hayvan sevgisi olan bir insanım" ifadelerini kullandı.

Müvekkilinin savunmasının ardından söz verilen Keloğlan'ın avukatı, "Müvekkilimin beraatini talep ediyoruz. Zaten kendisi toplum nezdinde cezasını çekmiştir. Bundan sonrasında da çekmeye devam edecektir. Müvekkilin olayın öncesinde yaşadıkları ve olay esnasındaki psikolojisi dikkate alınmasını talep ediyorum. Ben de bir kedi sahibiyim" dedi. Müşteki Ebubekir Fırat ise hayvanın sahibi olmadığını ancak kedinin bakımını üstlendiğini, kendisinin psikolojik olarak olaydan zarar gördüğünü söyledi.

Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, Keloğlan'ın alt hadden ayrılarak üst hadde yakın hapis cezasıyla tutuklanarak cezalandırılmasını istedi. Mütalaanın açıklanmasının ardından mahkemeden alkış ve çığlık sesleri yükseldi.

Son sözü sorulan İbrahim Keloğlan, "Devletime güveniyorum. Bu güne kadar hiç bir yere kaçmadım. Buradayım" dedi. Mahkemenin karar arası verdiği sırada salon boşaltılırken bazı hayvanseverler sanığa saldırmaya çalıştı.

2 YIL 6 AY HAPİS

Mahkeme sanığı 'Kasten hayvan öldürme' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanık hakkında yurtdışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol hükümleri uygulandı.

İstanbul Başakşehir'de #Eros isimli kedinin öldürülmesi nedeniyle açılan kamu davasında sanık hakkında verilen hapis cezası hükmünün açıklanmasının geriye bırakılması kararına karşı Cumhuriyet Başsavcılığınca itiraz edilmişti.



İtirazın, Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilerek… — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) March 13, 2024

"VERİLEN EN YÜKSEK CEZA"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, verilen karara ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu. Bakan Tunç, "İstanbul'da Eros isimli kedinin öldürülmesine ilişkin mahkemenin verdiği karara ilişkin "Verilen ceza, Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında bugüne kadar ki en yüksek cezadır. Her canlının yaşam hakkı kutsaldır. Can dostlarımıza karşı yapılan her türlü kötü muamelenin karşında olmayı sürdüreceğiz" dedi.