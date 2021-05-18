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İBB'nin görmezden geldiği çöp dağları kamerada! Alibeyköy Barajı çevresinde plastik çöp dağları!

İBB'nin görmezden geldiği çöp dağları kamerada! Alibeyköy Barajı çevresinde plastik çöp dağları!
18.05.2021 09:29
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İstanbul'un en önemli su kaynaklarından Alibeyköy Barajı çevresinde kaçak olarak dökülen plastik atıklar çöp dağlarına dönüştü. İBB'nin sorumluluk alanı olan bölge haftalardır temizlenmeyi bekliyor. A Haber muhabiri Erdal Kuruçay, İstanbul'daki çevre katliamını yerinde görüntüledi.


İstanbul'un en önemli su kaynaklarından Alibeyköy Barajı çevresindeki birçok noktaya dökülen plastik atık yığınlarının çevre sakinlerinin ihbarı üzerine yapılan incelemelerin ardından geri dönüştürülmek üzere makinede işlenerek parçalanmış plastik atıklar olduğu ortaya çıktı.


Sultangazi Habibler A1 Caddesi üzerinde birçok noktaya kaçak olarak dökülmüş olduğunu tespit edilirken, bu tür atıkların insan sağlığı başta olmak üzere kuşlar, balıklar gibi birçok canlı türüne de zarar verdiği uzmanlar tarafından ifade ediliyor.


A HABER YERİNDE GÖRÜNTÜLEDİ
A Haber muhabiri Erdal Kuruçay'ın çöp yığınlarının yanı başında yaptığı açıklamaları şöyle:

"İstanbul'un en önemli su kaynaklarından Alibeyköy Barajı Habipler yolu üzerinde kimliği henüz belirlenemeyen kamyonların buraya plastik ham madde atıklarını döktükleri tespit edildi.




Çevre katliamı bu noktada maalesef devam ediyor. Bunlar büyük o devasa fabrikaların plastik dökümünden arta kalan plastik ham maddeler ve doğayı katlediyor.


Sadace plastik ham maddeler değil, plastik sandalye, bidon ve araba stopları da var. Bu plastikler doğayı katletmeye devam ediyor. Uzmanlara sorduğumuzda ortalama 2000 ile 2200 yılda doğada çözünüyor.


Yani bu noktalar temizlenmediği sürece doğayı katletmeye devam edecek. Burası Habipler yolu üzerinde İBB'nin temizlik sahasında bulunuyor. Yaklaşık 2 haftadır bu nokta böyle. Sadece burası değil, hemen her noktada bu çöp manzaralarını görmek mümkün."

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