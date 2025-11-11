İBB iddianamesinde ortaya çıktı! Capacity AVM'yi aşan rüşvet: Ekrem İmamoğlu adına 5 milyon dolar nakit talebi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Bakırköy Belediyesi'ne yönelik yürütülen ve uzun süredir kamuoyunun gündeminde olan yolsuzluk soruşturması, 3806 sayfalık iddianamenin hazırlanmasıyla yeni bir aşamaya ulaştı. Ekrem İmamoğlu’nun “gizli kasası” olarak anılan Ertan Yıldız ve Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Akyüz’ün, Capacity AVM’nin otopark ruhsatı için 5 milyon Euro rüşvet talep ettiği ayrıntılarıyla yer aldı. Maslak’taki bir rezidans dairesinde yapılan gizli görüşmelerde, “paranın İmamoğlu adına istendiği” yönündeki ses kayıtları dosyaya girdi. Rüşveti reddeden AVM sahipleri, “deprem raporu çıkarılır, ceza kesilir, kimse AVM’ye gelmez” sözleriyle tehdit edildi.