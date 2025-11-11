PODCAST CANLI YAYIN
İBB iddianamesinde ortaya çıktı! Capacity AVM'yi aşan rüşvet: Ekrem İmamoğlu adına 5 milyon dolar nakit talebi

İBB iddianamesinde ortaya çıktı! Capacity AVM'yi aşan rüşvet: Ekrem İmamoğlu adına 5 milyon dolar nakit talebi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Bakırköy Belediyesi'ne yönelik yürütülen ve uzun süredir kamuoyunun gündeminde olan yolsuzluk soruşturması, 3806 sayfalık iddianamenin hazırlanmasıyla yeni bir aşamaya ulaştı. Ekrem İmamoğlu’nun “gizli kasası” olarak anılan Ertan Yıldız ve Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Akyüz’ün, Capacity AVM’nin otopark ruhsatı için 5 milyon Euro rüşvet talep ettiği ayrıntılarıyla yer aldı. Maslak’taki bir rezidans dairesinde yapılan gizli görüşmelerde, “paranın İmamoğlu adına istendiği” yönündeki ses kayıtları dosyaya girdi. Rüşveti reddeden AVM sahipleri, “deprem raporu çıkarılır, ceza kesilir, kimse AVM’ye gelmez” sözleriyle tehdit edildi.

Bunlar da Var

Fatih'te silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti
Fatih'te silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti
Elazığ’da fabrika önünde silahlı ve bıçaklı kavga: 3 yaralı
Elazığ’da fabrika önünde silahlı ve bıçaklı kavga: 3 yaralı
Şırnak’ta vinç kazası güvenlik kamerasına yansıdı: 2 yaralı
Şırnak’ta vinç kazası güvenlik kamerasına yansıdı: 2 yaralı
BeIN Sports TV binasına silahla girdi, özür dilenmesini istedi | O anlar kamerada!
BeIN Sports TV binasına silahla girdi, özür dilenmesini istedi | O anlar kamerada!

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle