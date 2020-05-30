İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Fatih Sultan Mehmet'e büyük saygısızlık!

30.05.2020 16:08

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, TELE1'de katıldığı canlı yayın programında "Atatürk'ün vasiyeti üzerine Fatih Sultan Mehmet'in büyük bir heykelini, kente yakışacak bir noktada inşa etmeyi planladıklarını" açıkladı. İmamoğlu'nun Fatih Sultan Mehmet'e saygı anlayışının "heykel dikmek" olmasına tepkiler sürerken ikinci bir skandal patlak verdi. İBB Başkanı İmamoğlu'nun Fatih Sultan Mehmet'in türbesini ellerini arkaya bağlı şekilde dolaştığı, türbenin içinde de bağdaş kurarak oturduğu görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı. Kullanıcılar, söz konusu görüntülere "Sen kimsin de esnaf denetleyen zabıta gibi Fatih Sultan Mehmet Han'ın kabrini zafer kazanmış bizanslı gibi geziyorsun. Haddini bil!" yorumunda bulundu. Takvim.com.tr'nin özel haberi.

CHP yandaşı tutumuyla bilinen TELE1'de gazeteci Uğur Dündar'ın sunduğu ve Atatürk tüccarı Yılmaz Özdil'in de yorumcu olarak katıldığı Demokrasi Arenası'nın konuğu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ydu.

VİZYONU HEYKELDEN ÖTEYE GEÇMİYOR!

Ekrem İmamoğlu, Mustafa Kemal Atatürk'ün Fatih Sultan Mehmet'in bir heykelinin yapılabileceğini söylediğini, yer tarifi olarak da Ayasofya Camisi yanındaki meydan, Kız Kulesi Rumeli Hısarı ya da Fatih'in gemilerini kızakla geçirdiği denizi gösterdiğinin bir kitapta yer aldığını belirtti. İmamoğlu'nun Fatih Sultan Mehmet'e hizmet anlayışının heykel dikmekten öteye geçmemesi tepki topladı.







BİR SKANDAL DAHA PATLAK VERDİ

İmamoğlu'nun heykel vizyonsuzluğuna tepki sürerken bir skandal daha patlak verdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'un Fatihi Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesinde ellerini arkadan bağlayarak dakikalarca saygısızca dolaştığı görüldü.







BAĞDAŞ KURUP OTURDU

İmamoğlu'nun saygısızlığı bununla da sınırlı kalmadı. İBB Başkanı, türbede de dua esnasında bağdaş kurarak oturdu.















SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

İmamoğlu'nun saygısızlığına sosyal medya kullanıcılarından tepki yağdı. Twitter'da birçok kişi, İmamoğlu'nun sırf oy alabilmek için Fatih Sultan Sultan Mehmet'in heykelini dikeceğini açıkladığını belirtti. Kullanıcılar, İmamoğlu'nun türbe etrafında elleri arkasından bağlı şekilde dolaşmasına da tepki göstererek "Aynısı saygısızlığı Anıtkabir'de yapabilir misin?" sorusunu yönelttiler.











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