İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Yunan'a, "Ayasofya'nın açılmasına ihtiyaç bulunmuyor" demişti

10.07.2020 18:38

Ayasofya, Danıştay’ın 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesiyle camiye dönüştü. Karar açıklanmadan kamuoyunda epeyce tartışılmış CHP ve HDP cephesi karşı çıkmıştı. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ise, geçtiğimiz ay Yunanistan'da yapılan bir panele telekonferansla katılmış, Yunan gazetecinin "Ayasofya ibadete açılmalı mı? Konuyla ilgili düşünceleriniz nedir?" sorusuna, “Ayasofya'nın ibadete açılması gibi bir ihtiyacın bulunduğuna inanmıyorum.” cevabını vermişti.

Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan bu yana, en sonunda Ayasofya'yı açacak güce erişti. Zincirler 84 yıl sonra kırılarak, tarihi mabed müzeden camiye dönüştürüldü. İçimizdeyse Ayasofya'nın cami olarak açılmasını istemeyen bazı figürler sesini yükseltti. Geçtiğimiz ay İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yunanistan'da yapılan Uluslararası Delphi Ekonomi Forumu'na telekonferansla katılarak skandal ifadeleri tekrar gündeme geldi.

İMAMOĞLU, AYASOFYA SORUSUNA "AÇILMASIN" DEMİŞTİ

Paneli yöneten Gazeteci Alexis Papachelas İmamoğlu'na, "Ayasofya ibadete açılmalı mı? Konuyla ilgili düşünceleriniz nedir?" sorusunu yöneltti. İmamoğlu, "Ayasofya'nın ibadete açılması gibi bir ihtiyacın bulunduğuna inanmıyorum. Türkiye'nin ve dünyanın başka sorunları var ve bu konunun iç siyaset malzemesi olarak kullanılmaması gerekiyor. Türkiye'deki ibadethanelerden ve tarihi eserlerden merkezi hükümet, Turizm Bakanlığı ve kurumları sorumlu. İstanbul Belediye Başkanlığı'nın sorumluluğu altında bulunmuyor" skandal ifadeleriyle cevap verdi.

BİR KEZ DE FOX TV'DE: İHTİYACIMIZ YOK!

Ekrem İmamoğlu, Yunan basınına verdiği cevabın ardından FOX TV'de Çalar Saat programına çıktı. Sunucu İsmail Küçükkaya İmamoğlu'na, Yunan gazeteciye yaptığı Ayasofya açıklamasını sordu.

İmamoğlu ise, "Burada söylediğim benim çok net. Sorular soruldu, daha çok pandemi ve şehirler konuluydu. O arada, moderatör bunu sordu. Söylediğim şey şu; Türkiye'nin gündeminin buna ihtiyacı yok. Böyle bir konu yok, gündem yok. Cevabım çok net. Bu gündem değil, başka sorunlarımız var. Ayasofya, 1500 yıllık tarihi bir emanet. Orada ezan-ı şerifimiz okunuyor her vakitte. İslami eserlerin sunulduğu külliye tarafı var. Türkiye'nin gündemi değil." şeklinde yanıtlayarak skandalına devam etti.

FATİH SULTAN MEHMET NE DEMİŞTİ?

İşte Fatih Sultan Mehmet'in 558 yıl önce Ayasofya Vakfiyesi'nde kayıt altına aldırdığı tarihi satırlar:

"İşte bu benim Ayasofya Vakfiyem, dolayısıyla kim bu Ayasofya'yı camiye dönüştüren vakfiyemi değiştirirse, bir maddesini tebdil ederse onu iptal veya tedile koşarsa, fasit veya fasık bir teville veya herhangi bir dalavereyle Ayasofya Camisi'nin vakıf hükmünü yürürlükten kaldırmaya kastederlerse, aslını değiştirir, füruuna itiraz eder ve bunları yapanlara yol gösterirlerse ve hatta yardım ederlerse ve kanunsuz olarak onda tasarruf yapmaya kalkarlar, camilikten çıkarırlar ve sahte evrak düzenleyerek, mütevellilik hakkı gibi şeyler ister yahut onu kendi batıl defterlerine kaydederler veya yalandan kendi hesaplarına geçirirlerse ifade ediyorum ki huzurunuzda, en büyük haram işlemiş ve günahları kazanmış olurlar.

Bu sebeple, bu vakfiyeyi kim değiştirirse; Allâh'ın, Peygamber'in, meleklerin, bütün yöneticilerin ve dahi bütün Müslümanların ebediyen LANETİ ONUN VE ONLARIN ÜZERİNE OLSUN, azapları hafiflemesin onların, haşr gününde yüzlerine bakılmasın.

Kim bunları işittikten sonra hala bu değiştirme işine devam ederse, günahı onu değiştirene ait olacaktır.

Allâh'ın azabı onlaradır.

Allâh işitendir, bilendir.

(Fatih Sultan Mehmed Han / 1 Haziran 1453)