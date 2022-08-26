İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da İmam Hatiplilere hakarete destek çıktı: Yargı camiasını hedef aldı

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İmam Hatiplilere hakaret eden Gülşen'e arka çıktı. Gülşen'in tutuklanması sonrası karara tepki göstererek Gülşen'e sahip çıkan İmamoğlu, "Bir kişi istiyor diye, bir sanatçı hapse atılıyorsa, bu olmaz. Hukuk ve adalet biri hakaret ettiğinde ne güzel laf etti, biri hakaret ettiğinde hemen hapse atalım değildir" ifadelerini kullandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gülşen'in İmam Hatipliler ile ilgili sözleri sebebiyle tutuklanmasına tepki gösterdi. Ekrem İmamoğlu, Gülşen'e destek açıklaması yaptığı konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Bir kişinin ettiği bir söz üzerine, bir kişi istiyor diye, bir sanatçı hapse atılıyorsa, bu olmaz. Yanlış yaptı diye eğer bir insanı üzdü diye sadece o insanın duygularını rencide etti diye bir şekilde hapse atılıyorsa olmaz. Hata yapmış olabilir ama bu tür davranışların karşılığı hapis değildir."

CHP'li isimlerden şarkıcının seviyesizliğine peş peşe destek mesajları geldi:





CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İmam Hatip camiasını hedef alan skandal sözlere adeta kalkan oldu.



Kılıçdaroğlu konuya ilişkin sosyal medya hesabı Twiter üzerinden açıklamalarda bulundu.



İMAM HATİPLİLER SAPIK OLARAK DAMGALANDI, KILIÇDAROĞLU 'ŞAKA' DEYİP HEDEF SAPTIRDI

İmam Hatiplilerin 'sapık' olarak damgalanmasını 'şaka' olarak akıllara durgunluk veren Kılıçdaroğlu, "Farklı hayat tarzlarına sahip gençlerin arasında uzun bir zamandır barış rüzgarları esmektedir. Amacını aşmış bir şakayı alıp, gençlerimizi birbirine düşürmektir hedef. Biraz daha iktidarda kalmak için, daha çok çalmak ve çırpmak için" sözleriyle iktidarı hedef alıp, konuyu bağlamından uzaklaştırdı.





YARGI CAMİASINI HEDEF GÖSTERDİ

CHP Genel Başkanı, seviyesiz sözleri nedeniyle Gülşen'in tutuklanmasına karar veren yargı camiasını da tehditkar bir üslup ile hedef alarak şu ifadeleri kullandı;



Gençlere sesleniyorum, bu adaletsiz düzenin sonu geliyor. Sizleri kışkırtarak ve bölerek bu ülkeyi yönetmeye çalışıyorlar. Önümüzdeki seçimde sizler büyük bir rol oynayacaksınız. Bir olmak, kışkırtmalara karşı birbirinize kenetlenmek sizin elinizde.



Ey vatan kurtaran savcı ve hakim, "Çürükler, adiler, s**tükler, cibilliyetsizler..." bunlar kimin laflarıdır? Bunları bu aziz millete kim söyledi? Hukuka, adalete ihanet etmeyin; sanatçıyı hemen serbest bırakın!







BAKAN BOZDAĞ'DAN SERT TEPKİ

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Hakimleri ve savcıları tehdit, hakaret ve onları hedef göstermeyi alışkanlık hâline getirdiğini belirttiği Kemal Kılıçdaroğlu'nu kınayarak, "Bilinmeli ki kimse, hakim ve savcılara, emir ve talimat veremez; tavsiye ve telkinde bulunamaz; onları hedef gösteremez" dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:

"İHL'lilere iftira atana; kin, nefret ve ayrımcılık diliyle hitap edene sahip çıkarak mı CHP İHL'liler ile helalleşecek? Anlaşılıyor ki "Helalleşme" politikasında CHP, samimi değildir ve "Helalleşme"yi sadece bir seçim stratejisi olarak kullanmaktadır.







Hakimleri ve savcılara tehdidi, hakareti ve onları hedef göstermeyi alışkanlık hâline getiren Kılıçdaroğlu'nu bir kez daha kınıyorum.

Bilinmeli ki kimse, Hakim ve savcılara, emir ve talimat veremez; tavsiye ve telkinde bulunamaz; onları hedef gösteremez.





Hakim ve savcılarımız hakkında söylediği çirkin sözler, hakim ve savcıların değil söyleyenin karakterini ve ahlak seviyesini gösterir.

Bizim ahlakımız, bu çirkin sözleri sarfedene karşı aynen iadeye dahi izin vermez. Ama biliriz ki kötü söz, sadece ve sadece sahibini tavsif eder."

BİR TEPKİ DE SOYLU'DAN: HELALLEŞME FOYASI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına tepki göstererek, "Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' foyası, samimiyetsizliği, son 24 saatte tekrar zirve oldu" ifadelerini kullandı.

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, Kılıçdaroğlu'nun aylardır sivil itaatsizlik çağrısı yaptığını belirterek, "Yamakları üzerinden hepimize salya sümük 'Yargılanacaksınız' tehdidi... Derdi, seçim ve demokrasi değil. Derdi, kaos ve anarşizm. 27 Mayıs ruhu hortlayan ve ötekisini böcek gören zihniyet." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Soylu, şunları kaydetti:

"Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' foyası, samimiyetsizliği, son 24 saatte tekrar zirve oldu. Milyonlarca imam hatipliye hakarete, tahkir, aşağılama ve kutuplaştırmaya ses çıkarma; valileri, savcıları, hakimleri tehdit et. Eski Türkiye'de CHP, muhalefette idi ama vesayet ile iktidarda gibi idi. Tüm değerlerimizi aşındırma, demokrasiyi ve hukuku etkisiz kılma, herkeste güvensizlik oluşturma, toplumu kutuplaştırma ve bölme. Kılıçdaroğlu'nun tek derdi: Yeni vesayet Eski Türkiye. Ellerine verilen ABD-FETÖ reçetesi uygulanıyor. Kılıçdaroğlu, şunu biliyor: Yeni vesayet Eski Türkiye projesini ABD'siz uygulayamaz. 27 Mayıs 1960, 12 Eylül 1980, 28 Şubat 1997, 15 Temmuz 2016... Hep aynı aktörler."







MİLLİ, MANEVİ HER ŞEYE DÜŞMAN OLAN KANAS CANAN YİNE SAHNEDE

O isimlerden en dikkat çekeni, Kanas Canan lakabıyla bilinen teröre destek veren söylemleri ile ön plana çıkan CHP'nin DHKP-C komiseri Canan Kaftancıoğlu oldu.



Milli ve manevi ne varsa düşman olan Kaftancıoğlu, Gülşen'in İmam Hatiplileri 'sapık' olarak damgalayan çirkin sözlerine arka çıkarak şu ifadeleri kullandı;



"Kişinin fikri ya da esprisine katılmamakla kişiye saldırmak, tehdit etmek ya da hedef göstermek apayrı şeyler. Yargının bağımsız olduğu demokratik ülkelerde katılmadığınz espriye gülmez, fikre de karşı fikir sunarsınız olur biter. Sanatçı #Gülşen'e yapılanlara bir de bu açıdan bakın"









CHP'Lİ ÖZKOÇ GÜLŞEN'E KALKAN OLDU: ADALETİNİZ BATSIN

Daha önce ABD'de FETÖ gecesine katılan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Gülşen'in İmam Hatipleri hedef alan ahlaksızlığını görmezden gelerek hükümeti ve yargıya hedef aldı.



Özkoç, "Hakaret edene dava açarsın yargı kararını verir, Şarkıcı Gülşen'e bir de gözaltı kararı çıkarmışlar. Katiller, teröristler, uyuşturucu kaçakçıları dışarıda geziyor ya da ülkeden kaçırılıyor, hakarete jet gözaltı. Adaletiniz batsın!" ifadelerini kullandı.





HAKARETE VE SEVİYESİZLİĞE 'MAHİR''

CHP'nin sesi çok çıkan, seviyesi yerlerde olan vekili Ali Mahir Başarır da boş durur mu...



İmam Hatiplere yapılan hakarete arka çıkan Başarır, "Sanatçı Gülşen adliyeye götürülürken akla gelen sorular? Namaz kılmayanlar öldürülebilinir diyenler için soruşturma var mı! Oruç tutmayanlar sopalansın diyenler için soruşturma var mı! Ankara'yı soyan Melih Gökçek için soruşturma var mı! Ya uyuşturucu ticareti yapanlar? var mı!" şeklinde konuştu.





ESPRİ YUMUŞATMASI

CHP Grup Başkanvekili, Manisa Milletvekili Özgür Özel de Gülşen'in İmam Hatiplileri 'sapık' ile damgalayan sözlerini 'espri' olarak yumuşatma girişimine soyundu.





28 ŞUBAT'IN KESKİN KALEMİNDEN ALÇAK ALGI: TÜRBAN MAĞDURU KADINLAR...

CHP yandaşı bir tutum sergileyen, 28 Şubat'ın keskin kalemlerinden Ertuğrul Özkök de İmam Hatiplere hakarete destek veren isimler arasında yerini aldı.



Özkök, çirkin bir algı operasyonuna soyunarak "Türban mağduru kadınlar vardiya sizde. Siz sahip çıkın sanatçı kadınlara" ifadelerini kullandı.



Gülşen'in seviyesiz sözleri perdeleme girişiminde bulunan Ertuğrul Özkök, olayı provokasyon olarak niteleyip yargı camiasını hedef gösterdi.



İşte tepki çeken o sözler;



Bu kadar zarif ve içten bir özür. 4 ay sonra kirli ve karanlık bir el tarafından sızdırılmış, başı sonu belli olmayan bir video. Karanlık niye besbelli, suçüstü yakalanmış. Provokasyonun amacı besbelli. Sayın hakimler, insanları öldüreceğini, komşularını lsteleyip katledeceğini övüne övüne ekranlardan haykıran karanlık tipler sokakta elini kolunu sallayarak volta atarken bir kadın sanatçıyı tutuklamak kime yarayacaktır? 28 Şubat başörtülü kadınlara yenildi. Siz de başı açık sanatçıları yenemezsiniz. Türban mağduru kadınlar vardiya sizde. Siz sahip çıkın sanatçı kadınlara.