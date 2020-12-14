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Hrant Dink davasında mütalaa verildi! FETÖ'cü Ramazan Akyürek ve Ali Fuat Yılmazer için müebbet talebi!

Hrant Dink davasında mütalaa verildi! FETÖ'cü Ramazan Akyürek ve Ali Fuat Yılmazer için müebbet talebi!
14.12.2020 18:50
Ana Sayfa 04:20
Dink davasında mütalaa verildi
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Son dakika haberi... Hrant Dink davasında mütalaa verildi. FETÖ'cü Ramazan Akyürek hakkında "adam öldürmeye iştirak" suçundan müebbet, dönemin İstanbul İstihbarat Şube Müdürü FETÖ'cü Ali Fuat Yılmazer hakkında "tasarlayarak adam öldürmek" suçunu iştirak etmekten ağırlaştırılmış müebbet cezası talep edildi.


Son dakika haberi... Hrant Dink davasında mütalaa verildi. FETÖ'cü Ramazan Akyürek hakkında "adam öldürmeye iştirak" suçundan müebbet, dönemin İstanbul İstihbarat Şube Müdürü FETÖ'cü Ali Fuat Yılmazer hakkında "tasarlayarak adam öldürmek" suçunu iştirak etmekten ağırlaştırılmış müebbet cezası talep edildi.
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