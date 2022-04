Her 25 bin bebekten birinde görülen 'Goldenhar Sendromu' ile dünyaya geldi! Annesi dili ve çenesinden ameliyat olmasını istiyor

Bartın'da dünyada her 25 bin bebekte bir görülen 'Goldenhar Sendromu' ile dünyaya gelen 1 yaşındaki Asım Kalpaklı, dili ve çenesinden ameliyat olmayı bekliyor. Aysel Kalpaklı (30), "Her gün çocuğumun boğazına 25 defa aspire ederken, çok canı yanıyor. Çocuğumun bir an önce ameliyat ettirilmesini istiyorum" dedi.