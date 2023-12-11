SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 11 Aralık 2023, 17:23 Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023, 17:36

HDP'nin yeni ismi DEM Parti oldu! DEM Parti açılımı ne? 🗳️

Son dakika haberleri... Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP değiştirdiği isimlere bir yenisini daha ekledi. Seçimlerden önce Yeşil Sol Parti makesini takan PKK'nın siyasi kanadı Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca "HEDEP" kısaltmasının kabul edilmemesi üzerine, partinin kısa ismini "DEM Parti" olarak belirledi.

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP yine isim değiştirdi.

Seçimlerden önce Yeşil Sol Parti maskesini takan siyasi kanat seçimlerden sonra Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi adını aldı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca "HEDEP" kısaltmasının kabul edilmemesi üzerine, parti yeni kısa adını açıkladı.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Sözcüsü Ayşegül Doğan, parti genel merkezinde, partinin kısa adının yeniden belirlenmesine ilişkin basın toplantısı düzenledi.

CHPyi kaybetme korkusu sardı! İyi Partiye at pazarlığı çağrısı, HEDEPin ayağına gitme hazırlığı! Ankarada ne olacak?

HEDEP YARGITAY'DAN DÖNDÜ
Doğan, "HEDEP" olarak belirlenen partinin kısa isminin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, daha önce temelli kapatılmasına karar verilen HADEP'i çağrıştırdığı gerekçesiyle kabul edilmediğini, parti tüzüğünde bazı değişiklikler yapılması gerektiği yönünde de partiye tebliğde bulunulduğunu anımsattı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kararı sonrası yapılan toplantıda, partinin Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi şeklindeki uzun adında bir değişiklik yapılmadığını, sadece yeni kısaltmanın belirlendiğini aktaran Doğan, parti tüzüğünde yalnızca Yargıtay'ın talep ettiği değişikliklerin yapıldığını kaydetti.

PKK'NIN SİYASİ AYAĞININ YENİ KISA ADI: DEM
Doğan, "Bu değişiklikle ilgili yaptığımız toplantının kararları ve DEM Parti, yani yeni ismimiz Yargıtay Siyasi Partiler Bürosuna ulaşmıştır. Yeni bir itiraz gelmesini beklemiyoruz." diye konuştu.

Sözcü Doğan, 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin partisinde aday adaylığı sürecinin 20 Aralık'a kadar uzatıldığını da bildirdi.

Namaz vakti miting yapan HDPli Tuncer Bakırhandan rezillik: Cumanın kazasını kılarız

PKK'NIN SİYASİ AYAĞI!
Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu daha önce isimlerini "HDP, YSP, HEDEP" olarak değiştirmişti. Partinin PKK ile açık bağı da biliniyor. Eski eş başkanları Selahattin Demirtaş terör suçlarından tutuklu bulunurken birçok milletvekili PKK ile bağı sebebiyle yargılanıyor.

PKK ile yakınlık o kadar ileri seviyede ki HDP Milletvekili Semra Güzel'in etkisiz hale getirilen terörist Volkan Bora'nın cep telefonunda birlikte çekildikleri sarmaş dolaş fotoğraf çıkmıştı.

PKKlı terörist Volkan Boranın annesi Songül Bora HDPli Semra Güzel ile terör kampına gittiklerini itiraf etti!

SIRADAKİ VİDEO
Kurye Yunus Emre Göçer Olayında Flaş Görüntü: 📸 Somali Cumhurbaşkanı Oğlu'nun Olay Yerindeki Fotoğrafı Ortaya Çıktı 🔍
11.12.2023Pazartesi
🏍️ Büyükçekmece Motosiklet kazası kamerada! 🚨
11.12.2023Pazartesi
ABD, katil İsrail'e destek olurken kendi hukukunu ezip geçiyor! İsrail'e on binlerce ton bomba verdi
11.12.2023Pazartesi
Beşiktaş'ta Kadro Dışı Şok! 🔴 Son Dakika: 5 Futbolcu BJK'de Kadro Dışı Bırakıldı! ⚽
11.12.2023Pazartesi
Asgari Ücret Toplantısı Saat Kaçta? ⏰ Detaylar Belli Oldu mu? 🎥
11.12.2023Pazartesi
Bunlar da Var
Güngören’de sokak ortasında silahlı çatışma: 1 ölü, 3 yaralı 04:27
Güngören’de sokak ortasında silahlı çatışma
11.12.2023Pazartesi
Beşiktaş’ta Kadro Dışı Şok! 🔴 Son Dakika: 5 Futbolcu BJK’de Kadro Dışı Bırakıldı! ⚽ 00:26
🔴 BJK'de 5 Futbolcu Kadro Dışı Bırakıldı! ⚽
11.12.2023Pazartesi
Dünya katil İsrail’in Gazze’deki soykırımını konuşurken Zara’dan skandal! 03:09
İşte 'soykırımın' modası
11.12.2023Pazartesi
Adana’da otomobil park halindeki TIR’a çarptı: 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı 01:16
Adana'da otomobil park halindeki TIR'a çarptı!
11.12.2023Pazartesi
CANLI YAYIN
SON DAKİKA