RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Haber Videoları HDP'li Semra Güzel PKK’nın Avrupa kolu aracılığıyla siyasi iltica başvurusunda bulunmaya mı hazırlanıyor?

HDP'li Semra Güzel PKK’nın Avrupa kolu aracılığıyla siyasi iltica başvurusunda bulunmaya mı hazırlanıyor?

HDP'li Semra Güzel PKK’nın Avrupa kolu aracılığıyla siyasi iltica başvurusunda bulunmaya mı hazırlanıyor?
05.04.2022 14:26

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HDPKK'lı Semra Güzel'in yurt dışına kaçtığı söylentilerinin ardından açıklama yapan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, dokunulmazlığı kaldırılan ve hakkında yakalama kararı çıkarılan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'e ulaşılamadığını belirterek, "Şu anda nerede olduğuna dair elimizde kesin ve resmi bir veri yok. Resmi kanallardan yurt dışına çıkış gözükmüyor. Ama gayriresmi kaçak yollardan yurt dışına çıktı mı bu konuda tahkik ediliyor. " demişti. Gazeteci Abdulkadir Selvi, bugünkü köşesinde HDP'li Semra Güzel için "Yasadışı yollardan Kuzey Irak’a geçen Semra Güzel’in halen bölgedeki PKK kamplarında olduğu söyleniyor. Semra Güzel’in bir yandan da PKK’nın Avrupa kolu aracılığıyla siyasi iltica başvurusunda bulunmaya hazırlandığı ifade ediliyor." ifadelerini kullandı. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı da HDP'li Güzel ile ilgili, "Arıyoruz. Şu ana kadar bulunamadı. Farklı değerlendirmeler var ancak kesinleştiğinde paylaşacağız" dedi.

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