HDP'den Kemal Kılıçdaroğlu'na PKK'nın kurucusu Sakine Cansız ile destek mesajı

14 Mayıs sonrası 7'li koalisyonda söylem değişikliği dikkatlerden kaçmazken terörün siyasi ayağı HDP'liler de Kılıçdaroğlu'na destek için sandık başına gitme mesajı veriyor. Sinan Oğan'ın Başkan Erdoğan'a destek açıklaması sonrası sosyal medyadan açıklama yapan terör tutuklusu HDP'li Selahattin Demirtaş, skandal ifadelerle tehditler savurdu. HDP İstanbul İl Başkanlığı ise PKK terör örgütü kurucusu Sakine Cansız'ın fotoğrafının yer aldığı bir video paylaştı. Bilindiği gibi CHP'li Kaftancıoğlu Cansız için taziye yayınlamış CHP'li İBB yönetimi ise kitabını sitesinden satmıştı.