HDP/DEM'li Azad Barış'tan itiraf: İmamoğlu'na oy vereceğiz DEM İstanbul'da kazanamaz

CHP'nin İstanbul'da bölücülerle yürüttüğü kirli ittifak 'DEM'li bir itirafla bir kez daha tescillendi. HDP/DEM'li Azad Barış, "Kürtler Ekrem İmamoğlu'na oy verecek. Çünkü DEM İstanbul'da kazanamaz" itirafında bulundu. Barış, "DEM Parti seçmenlerinin yüzde 70’i İmamoğlu’nun kenti yönetmesini tercih ediyor" dedi. Böylelikle PKK'nın Başak Demirtaş'a el çektirip daha düşük profilli Meral Danış Beştaş'ı aday göstererek İmamoğlu'na alan açması bir kez daha gözler önüne serildi. Öte yandan "Kürtlerin tercihi İmamoğlu" itirafını yapan DEM'li Barış'ın "Özerklik getireceğiz! Diyarbakır'ı 'kürdistan'ın merkezi yapacağız. Afrin’i geri alacağız... Tüm anayasayı sil baştan değiştireceğiz" gibi çıkışları da mevcut.