Hayrabolu'da hafif ticari araç çocuğa çarptı

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen 13 yaşındaki çocuğa hafif ticari araç çarptı. Ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırılırken, kazı anı araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Kabahöyük Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan 13 yaşındaki M.A.İ'ye, F.Ö. idaresindeki 22 UC 422 plakalı hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce savrulan talihsiz çocuk ağır yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, ağır yaralanan çocuğa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Hayrabolu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Buradaki müdahalenin ardından M.A.İ, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Feci kaza, çevredeki bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde çocuğun bir anda yola çıktığı ve hafif ticari aracın ani fren yapmasına rağmen çarptığı görüldü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

