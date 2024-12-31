Giriş Tarihi: 31 Aralık 2024 16:39 Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2024 16:39

7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırımda, çoğunluğu kadın ve çocuk 50 bine yakın Filistinli katledildi. 106 bin 624 kişi ise yaralandı. İsrail'in katliam ve bombardımanları aralıksız sürerken, yardım malzemelerinin yetersizliği nedeniyle Gazze'deki birçok sivil açlık ve susuzlukla mücadele ediyor.

TÜRKİYE, GAZZE HALKININ YANINDA

İsrail, Filistin topraklarını işgal ederek masum Gazzelileri hedef alan saldırılarının yanında dünyanın ateşkes çağrılarına da kulak tıkıyor! Türkiye ise soykırımın başladığı ilk günden bu yana Gazzeli Müslümanların yanında durarak onların sesini dünyaya duyurmaya devam ediyor.

1 OCAK'TA GAZZE İÇİN YÜRÜYÜŞ

2025 yılının ilk gününde, Gazze için İstanbul'da geniş katılımlı bir yürüyüş düzenlenecek.

"AYASOFYA, BUGÜN EMEVİ, YARIN AKSA"

Geçen yıl 250 bin kişinin katıldığı Gazze yürüyüşünün ardından, bu yıl daha geniş bir katılım hedefleniyor.

"Dünyayı Uyandırıyoruz", "Dün Ayasofya, Bugün Emevi, Yarın Aksa" ve "Bir Güneş Doğuyor" sloganlarıyla duyurulan etkinlikte, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü katliam ve soykırımlara karşı güçlü bir mesaj verilmesi amaçlanıyor.

STK'LARDAN GÜÇLÜ DESTEK

308 sivil toplum kuruluşunun bir araya gelerek oluşturduğu Milli İrade Platformu, düzenlediği basın toplantısında eylemin detaylarını paylaştı. Platform üyeleri, vatandaşların alata Köprüsü'nde bir araya gelerek Gazze için seslerini yükseltmeye çağırdı.

BİLAL ERDOĞAN'DAN ÇAĞRI: BÜTÜN VATANDAŞLARIMIZI GALATA'YA ÇAĞRIYOZ

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan A Haber'e yaptığı açıklamasında Gazze'yi gündemde tutmaya devam edeceklerini ifade ederek şu ifadelerle çağrıda bulundu:

"Geçen sene 7 Ekim'de başlayan mezalimin 3. Ayında böyle bir çağrıda bulunduk ve 1 Ocak sabahında Galata Köprüsü'nde 7'den 70'e bütün İstanbul'u hatta komşu illerden gelenler Filistin için ses vermeye devam etti.

Önce bölge camilerinde insanlar sabah namazlarını kıldılar dualarını ettiler ondan sonra bölge camilerinden yürüyerek Galata Köprüsü'ne akın ettiler. Çok güzel bir etkinlik oldu.

Bir yandan İsrail'in soykırımını kınadık bir yandan Türkiye'deki Sivil Toplum olarak Milli İrade olarak israil'in karşısında Filistinlilerin yanında olduğumuzu haykırdık. Bir yandan milletçe şehitlerimizi anmış olduk. Bir yandan Türkiye'de verdiğimiz şehitlerimiz var bir yandan Filistin şehitlerimiz var hepsini anmış olduk.

Bu sene bu soykırım maalesef devam ediyor. Bu soykırımın sonlanmasına dair dünya muvaffak olamadı. Kural temelli uluslarası sistem dedikleri insan hakları dedikleri BM, Uluslarası Adalet Divanı vs. Bunların hiçbirisi bu Filistin'deki soykırıma engel olamadı.

2025 2024 GİBİ OLMASIN

İnsanlığın vicdanının kararmaya devam ettiği bir 2024'ü yaşadık. Şimdi biz 2025'in ilk gününde 2025 de 2024 gibi olamsın diye yine dualarla yıla başlamak istiyoruz Bu soykırım bitsin diye dua etmek istiyoruz.

Şu an Gazze'de hayata dair hiçbir şey bırakmadı İsrail. Son kalan hastaneler de yıkıldı yağmalandı. Mesele sadece suçlu olduğunu düşündüğü insanlar olsa alır onları götürür Gazze'ye hakim işgalci güç. Ama insanları almakla kalmıyor binayı da yerle bir ediyor. Soykırımcı hayat hakkı tanımamaya ahdederek zulme başlıyor. Oradaki insanları öldürebildiklerini öldürmek kalanları da yaşayamaz hale getirmek… Nitekim soğuktan ölen çocukarın sayısı 10'ları buldu zaten.

İSRAİL'İN SOYKIRIMINI DÜNYAYA HATIRLATACAĞIZ

Biz de Türkiye'de Milli İrade Platformu çatısı altındaki Sivil Toplum Kuruluşları olarak hep birlikte geçen senenin ilk sabahında olduğu gibi yine dünyaya bir ses vermek istiyoruz. Ne kadar unutturulmaya çalışılırsa çalışılsın. Netanyahu ne kadar hiçbir şey olmuyormuşçasına bu soykırıma liderlik etmeye devam ederse etsin biz insanlık vicdanının kararmasına karşı da bir duruş sergileyeceğiz İsrail'in soykırımcı olduğunu dünyaya yeniden hatırlatacağız."

Bilal Erdoğan, "Hiç olmazsa yılın 1 sabahında 2025 tamamı için dua etmek kaydıyla bütün vatandaşlarımızı duruş sergilemek için yarın sabah Galata Köprüsü'ne bekliyoruz" dedi.