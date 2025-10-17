Hatay’da fuhuş operasyonu: 12 aparta baskın, 1 kişi tutuklandı!

Hatay Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, fuhuşla mücadele ve kamu düzeninin korunması amacıyla merkez ilçelerde operasyon düzenledi. Günübirlik kiralanan 12 apartta yapılan denetimlerde çok sayıda kişi sorgulandı.

Fuhuş tespiti ve gözaltılar

Denetimlerde, 2 yabancı uyruklu kadının fuhuş yaptığı, 3 yabancı uyruklunun ise vize ihlalinde bulunduğu belirlendi. Operasyon kapsamında 1 kişi fuhuşa aracılık etmek suçundan gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cezalar ve deport işlemi

Yakalanan 9 şahsa toplam 23 bin 804 TL idari para cezası kesildi. Gözaltına alınan 5 yabancı uyruklu kadın, işlemlerinin ardından deport edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Emniyetten kararlılık mesajı

Hatay Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, genel asayiş ve toplum güvenliğini tehdit eden faaliyetlere karşı mücadelenin kararlılıkla süreceği belirtildi.