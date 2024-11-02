SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Hatay'da çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor
Haberler Haber Videoları

Hatay'da çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor

Giriş Tarihi: 02 Kasım 2024 21:05 Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2024 21:04

Hatay'ın Arsuz ilçesinde çıkan orman yangını 8. saatinde, gece karanlığında etkisini hissettirmeye devam ediyor. Yangın, saat 11.40 sıralarında Arsuz ilçesi Kozaklı Mahallesi mevkiinde ormanlık alanda çıktı. Yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, kısa sürede yangına havadan ve karadan müdahale etmeye başladı. Yangının yerleşim yerlerine sıçrama ihtimaline karşı AFAD ekipleri yangından etkilenebilecek vatandaşların tahliyesi için bölgeye 7 adet servis aracı yönlendirmiş ve vatandaşlar tahliye edilmişti. Yangına; Adana, Osmaniye, Kilis ve Gaziantep'ten müdahale amacıyla araç ve personel desteği geldi. 8.saatin geride kaldığı yangına ekiplerin gece karanlığında müdahalesi devam ediyor.

SIRADAKİ VİDEO
Korkutan kaza! AK Parti Milletvekili Mustafa Varank ölümden döndü
02.11.2024Cumartesi
Şanlıurfa'da silah kaçakçılarına darbe: Çok sayıda gözaltı var
02.11.2024Cumartesi
Afyonkarahisar'da zincirleme felaket! 9 araç birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var
02.11.2024Cumartesi
Köpekten kaçmaya çalışırken kaza yaptı: 4 yaralı
02.11.2024Cumartesi
Menteşe'de kayıp yaşlı kadın için arama çalışmaları sürüyor
02.11.2024Cumartesi
Bunlar da Var
Sokak röportajında PKK propagandası yapan Ali Çeven isimli provokatör tutuklandı 02:04
Sokak röportajında PKK propagandası yapan Ali Çeven isimli provokatör tutuklandı
01.11.2024Cuma
Kim Milyoner Olmak İster’de tarihi gece! Duhan Başar Ahmedoğlu milyonluk soruyu açtırmaya hak kazandı 24:13
Milyoner'de tarihi gece!
02.11.2024Cumartesi
6 yaşındaki Şirin Elmas’ın cansız bedeni mezarlıkta bulundu! 09:42
6 yaşındaki Şirin Elmas’ın cansız bedeni mezarlıkta bulundu!
02.11.2024Cumartesi
Yer: Burdur! Mekanda karşılaştığı husumetlisi tarafından öldürüldüğü anlar kamerada 01:45
Burdur'da vahşet
01.11.2024Cuma
CANLI YAYIN
SON DAKİKA