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Hatay Valisi Rahmi Doğan: PKK Amanoslar'da imha edildi

Hatay Valisi Rahmi Doğan: PKK Amanoslar'da imha edildi
26.10.2020 23:51

Hatay Valisi Rahmi Doğan, İskenderun'daki terör operasyonunun ardından önemli açıklamalarda bulundu. 4 kişilik terörist grubun Paramotor kullanarak Münbiç'ten kalkarak Amanos Dağları'na indiğinin tespit edildiğini açıklayan Vali Doğan, "Bugün itibariyle Amanos Dağları'nda PKK terör örgütü imha edilmiştir" dedi.


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