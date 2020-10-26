Hatay Valisi Rahmi Doğan, İskenderun'daki terör operasyonunun ardından önemli açıklamalarda bulundu. 4 kişilik terörist grubun Paramotor kullanarak Münbiç'ten kalkarak Amanos Dağları'na indiğinin tespit edildiğini açıklayan Vali Doğan, "Bugün itibariyle Amanos Dağları'nda PKK terör örgütü imha edilmiştir" dedi.
Hatay Valisi Rahmi Doğan: PKK Amanoslar'da imha edildi
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