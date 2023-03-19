Hatay nereye inşa edilecek? AK Parti Milletvekili Hüseyin Yayman açıkladı: İki dağın eteğine yeni şehir!

Hatay'ın Antakya ilçesinde depremin etkisiyle Habib-i Neccar Dağı'ndan kopan kayalar, dağın eteklerinde kurulu Hacı Ömer Alpagot Mahallesi'ndeki bazı evlerin yıkılmasına neden oldu. Hatay'ın simgelerinden olan Habib-i Neccar Camisi'nin uğradığı yıkım da görüntülendi. Şehrin yeni planlamasının ortak bir kararla yapıldığına dikkat çeken AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, "Şehir iki aks üzerine inşa edilecek. Bir tanesi arkamızda gördüğümüze Habib-i Neccar Dağı. Bu dağ antik metinlerde kutsal bir dağ olarak gösterilir ve o dağın eteğinde yer alan dağ mahallesinde bir tane binanın dahi camı kırılmadı. İkincisi ise tam karşıda olan Amanos Dağları'nın eteklerinde yapacağız." dedi.