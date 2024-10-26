'HasanAbi' mahlaslı ABD'li yayıncı Hasan Piker'den Kuzey Kıbrıs hakkında alçak sözler!

Giriş Tarihi: 26 Ekim 2024, 00:42 Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2024, 01:06

Gelecek Partisi'nin kurucularından Mehmet Behçet Piker'in oğlu Hasan Piker, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için "işgal altındaki bölge" ifadesini kullanarak yeni bir skandala imza attı.

Sık sık Türkiye'ye yönelik hakaret içeren paylaşımlarla gündeme gelen sözde Türk kökenli ABD'li yayıncı Piker, katıldığı bir yemek programında Türk yemeklerini araştırdığını ve Fırında makarna tarifini bulduğunu söyleyen bir kadına skandal bir yanıt verdi.

Fırında makarna tarifinin Yunan mutfağına ait olabileceğini öne süren Piker, "Yemeği yapan kişi Kıbrıslı, Kuzey Kıbrıs işgal altındaki bir bölge, dünyanın geri kalan kısmı tarafından tanınmıyor." ifadelerini kullandı.

"İSMİNİ "HASANABİ"DEN "HEKTORADERFOS" YAPSIN"

ABD'de "Hasanabi" kullanıcı adıyla yayıncılık yapan Hasan Piker'in açıklamaları sosyal medyada büyük tepki topladı.

Bazı kullanıcılar tepkilerini şu mesajlarla dile getirdi:

Bir avuç yahudi heryerde haklı haksız ülkesini savunur,bir avuç Ermeni herkese diasporasını kabul ettirir,yunan desen aynı,bizimkiler heryerde fazla olmalarına rağmen ne bir lobi yaparlar ne birlik içinde olurlar ne bi siyasette söz Hakkı elde edip ülkemiz lehine çalışırlar

Sicak su solcusu kendisi, milyonlarca dolar kazanip solcu propagandasi yapmak gibi bir salaklik varmidir

Babası da "gelecek partisi kurucu üyesiymiş."

ABD BAŞKANLIĞINA ADAYLIĞINI KOYAN CENK UYGUR'UN YEĞENİ

ABD'de yayın yapan The Young Turks programında Türk asıllı Cenk Uygur ve Ermeni asıllı Ana Kasparian ile uzun yıllar çalışan Hasan Piker, sık sık Türkiye karşıtı açıklamalarıyla gündeme geliyor. The Young Turks programının baş sunucusu Cenk Uygur'un yeğeni olan Piker, başka bir yayınında da katil İsrail'in Filistinlilere yaptıklarının Türkiye'deki Kürt kökenli vatandaşlara yapıldığı şeklinde alçak bir yalanda bulunmuştu.