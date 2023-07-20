Harekatın 49'uncu yıl dönümünde açılıyor! İşte KKTC Yeni Ercan Havalimanı'ndan ilk görüntüler

KKTC Ercan Havalimanı yeni terminali bugün açılıyor. Açılışı Başkan Erdoğan "Kıbrıs Barış herekatının yıl dönümünde" gerçekleştirecek. Öte yandan KKTC Ercan Havalimanı, yeni terminal binası ile adeta adanın çehresini değiştirecek, artan imkan ve kabiliyetleri ile geniş gövdeli uçaklara da ev sahipliği yapacak. 10 milyon yolcu kapasitesine sahip olan Yeni Ercan Havaalanı turizme ve ekonomiye önemli katkı sağlayacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu konuya ilişkin, "Türkiye Yüzyılı sadece ülkemizi değil, yavru vatanı da kapsayan bir yüzyıl olacak" dedi. İşte KKTC'nin dünyaya açılan penceresi Yeni Ercan Havalimanı'ndan ilk görüntüler...