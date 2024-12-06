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Halep'e dönen Muhammed milyonların duygularına tercüman oldu
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Halep'e dönen Muhammed milyonların duygularına tercüman oldu

Giriş Tarihi: 06 Aralık 2024 10:36 Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2024 10:36

Türkiye'den Halep ve Suriye'nin kuzeyindeki bölgelere dönmeye başlayan Suriyelileri dönüş heyecanı sardı. Eşyalarıyla Öncüpınar Sınır Kapısı'na gelen ve 10 yıldır Türkiye'de olduğunu söyleyen Muhammed, canlı yayında A Haber'e konuştu. Halep'in Türkiye'ye bağlanması için seçimlerin yapılması gerektiğini savunan Muhammed, "Halep’in Türkiye’ye ait olması lazım. Orada Türk bayrağının dalgalanması lazım. Türkiye’den başka kimse Halep’i yönetemez. Herkes Türkiye’ye ait olmasını isteyecektir. Zaten 400 yıldan fazla Osmanlı toprağıydı. Ben de gidip orada Türkçe öğreteceğim." dedi.

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