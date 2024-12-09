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Dün "çatışmaları üzülerek izliyorum" diyen İmamoğlu bugün Suriye uzmanı oldu! Emevi Camii hazımsızlığı

Giriş Tarihi: 09 Aralık 2024 12:51 Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2024 12:58

CHP "Suriye" sınavını iyi veremedi. Başkan Erdoğan'ın yıllar önce işaret ettiği gibi Şam'a gidecek yüzleri kalmadı. Özgür Özel, Esad rejiminin devrilmesinden bir gün önce Türkiye'nin Esad'la masaya oturması gerektiğini savundu. "Suriye'deki çatışmaları çok üzülerek izliyoruz" diyerek olaylardan bi' haber olduğu gösteren Ekrem İmamoğlu ise Halep Kalesi'ne çekilen Türk bayrağı, mücahitlerin Tel Rıfat'a Mehter Marşı ile girmesi ve Şam'daki Emevi Camii'nde yapılan şükür secdesinden rahatsızlık duydu. Türkiye'yi "mezhepçilikle" suçladı.

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