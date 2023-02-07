Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından yaralılar gece saatlerinde İstanbul'a getirilmeye başlandı. Yaralılar, ilk etapta ağırlık durumlarına göre İstanbul Avrupa yakasındaki farklı hastanelere nakledildi.

TEYAKKUZ DURUMUNA GEÇTİ

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne getirilecek yaralılar için, hastanenin Acil Travma ekipleri dakikalar öncesinden teyakkuz durumuna geçti.

Hastane Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, Genel Hastane Başhekimi Dr. İdris Kurtuluş, Acil Tıp Bölümünden Doç. Dr. Semih Korkut ile Prof. Dr. A. Kenan Türkdoğan ve acil ekipleri acil travma önünde ambulansların gelişi ile hasta triyajlarını organize etti.

İlk müdahaleleri yapılan depremzedeler, tedavileri için hastaneye yatırıldı.

İlk belirlemelere göre 11 yaralı hastaneye getirildi. Yaralıların uçaklarla İstanbul'a getirilmeye devam edeceği öğrenildi.

Öte yandan, yaralıların getirilmesiyle beraber, yakınlarından haber almaya çalışan aileler de hastane bekleme salonunda toplanmaya başladı.

Hastanede deprem bölgesinden gelen yaralılara müdahale sürerken, hastanenin günlük normal işleyişi de sürüyor.

SABİHA GÖKÇEN'E DE UÇAK İNDİ

Yaralılar tedavi için İstanbul'a getirilmeye devam ediyor.

Deprem bölgesinden aldığı yaralılarla Malatya'dan kalkan Sağlık Bakanlığı'na ait uçak, saat 03.00 sıralarında Sabiha Gökçen Havalimanı'na indi.

Havalimanında hazır bekleyen ambulanslara alınan yaralılar Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi.

TEDAVİLERİ SÜRÜYOR

Deprem bölgesinden gece saatlerinde İstanbul'a getirilen yaralılardan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde 11 kişinin yoğun bakımdaki takiplerinin sürdüğü öğrenildi. Yaralılardan, ikisinin 14 ve 16 yaşlarında çocuk olduğu öğrenildi. 16 yaşındaki çocuğun diyalize alınacağı kaydedildi. Çevik kuvvet polisi Servet Çelik'in (25) ise durumunun iyi olduğu ancak çoklu kırık ve travma nedeniyle ortopedi ve beyin cerrahi ekiplerince ameliyata alındığı öğrenildi. Yaralılardan üçünün entübe edildiği, hipotermik gelen yaralıların 'crush sendromu' nedeniyle diyalize ihtiyaç duyabileceği de vurgulandı.

HAKKINIZ ÖDENMEZ

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'dan deprem bölgesine şu ana kadar 12 bin 752 personel ve AFAD gönüllüsünün sevk edildiğini duyurdu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "06.00 itibarıyla İstanbul'umuzdan; 73 uçak ile 12 752 personelimiz ve AFAD Gönüllülerimiz, başta Hatay olmak üzere deprem bölgesine sevk edildi. Hakkınız ödenmez, minnettarız" dedi.

BİRBİRLERİYLE YARIŞTILAR

İstanbul Havalimanı'nda bekleyen binlerce yardım gönüllüsü ise başta Adana, Hatay, Kahramanmaraş olmak üzere Malatya, Gaziantep, Adıyaman ve Diyarbakır'a gitmek için birbiriyle yarıştı. Gönüllüler, uzun kuyruklar oluşturdu.

Zaman zaman yaşanan izdihama havalimanında görevli ekipler müdahale etti. Öncelik sırası profesyonel ekiplerle sağlık personeline verildi. Yardım gönüllülerinin deprem bölgesine sevki THY'nin uçaklarıyla aralıksız bir şekilde devam ediyor.

Öte yandan Arnavutluk'tan İstanbul Havalimanı'na gelen aralarında askerlerinde olduğu 50 kişilik arama kurtarma ekibi, THY uçağı ile Adana'ya sevk edildi.