Hakan Fidan'dan Fetullah Gülen açıklaması!

Giriş Tarihi: 21 Ekim 2024, 12:14 Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2024, 12:14

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile bir araya geldi.



YOL YAKINKEN DÖNÜN

Fidan, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümü hakkında konuştu. Fidan, örgüt üyelerini devletleri milletleri aleyhine çalışmaktan vazgeçmeye çağırarak, "Yol yakınken dönün" dedi.

Fidan, "Ölümünü istihbarat kaynakları doğruladı." ifadelerini kullandı.

Fidan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:



Bu ölüm bizi rehavete itemeyecek. Bu örgüt kutsal değerler adına gençlerimizi safına katmış, bu gençlerimizi milletine ihanet eden bir makineye dönüştürmüştür. Kendilerini ihanet dolu bu yanlış yoldan vazgeçmeye davet ediyoruz.