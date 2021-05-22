Hadi Özışık ve Süleyman Özışık'ın iş yerinde arama!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gazeteciler Hadi ve Süleyman Özışık hakkında "hakaret", "iftira" ve "örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım"dan suç duyurusunda bulunmuştu. Son dakika haberine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan suç duyurusu sonrası başlatılan soruşturma kapsamında önemli bir gelişme yaşandı. İstanbul Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Özışık kardeşlerin ikametlerinde arama gerçekleştirdi. Özışık kardeşlere ait iki bilgisayar ve iki cep telefonuna incelenmek üzere el konuldu.