SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Habur Sınır Kapısı’nda 631 milyon lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi!
Haberler Haber Videoları

Habur Sınır Kapısı'nda 631 milyon lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi!

Giriş Tarihi: 07 Şubat 2025 16:39 Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2025 16:39

Ticaret Bakanlığı’na bağlı Gümrükler Muhafaza ekipleri, Habur Sınır Kapısı’nda düzenlenen operasyonda 631 milyon lira değerinde 370 kilo Captagon cinsi uyuşturucu ele geçirdi. Operasyonla ilgili soruşturma Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor.

Şırnak'ta Habur Sınır Kapısı'nda 631 milyon lira değerinde 370 kilo captagon cinsi uyuşturucu ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı'nın sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, "Ticaret Bakanlığı'na bağlı Gümrükler Muhafaza ekiplerince narkotik suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında Habur Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda 631 milyon TL değerinde Captagon cinsi 370 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonla ilgili soruşturma Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

SIRADAKİ VİDEO
Siverek'te silahlı saldırı: Başından vurup yol kenarına atttılar!
07.02.2025Cuma
Kayapınar'da feci ölüm! Asansör boşluğuna düşen işçi öldü!
07.02.2025Cuma
Bağcılar'da polislere bıçaklı saldırı kamerada!
07.02.2025Cuma
Kocaeli bağ evi cinayeti! Detayları kan dondurdu!
07.02.2025Cuma
İstanbul’da tarihi eser operasyonu: 931 eser ve obje ele geçirildi
07.02.2025Cuma
Bunlar da Var
Ersan Şen’den Ekrem İmamoğlu’na sert tepki: İnsanlar hizmet için oy verdi, hizmet nerede? 01:36
''İnsanlar hizmet için oy verdi, hizmet nerede?''
07.02.2025Cuma
Boluspor 1-4 Galatasaray | MAÇ ÖZETİ İZLE 09:41
Boluspor 1-4 Galatasaray | MAÇ ÖZETİ İZLE
06.02.2025Perşembe
Takvim.com.tr Reis’e iletin denilen videoya ulaştı! Depremde can veren Fatma Dizlek teyzenin Başkan Erdoğan sevgisi 00:28
"Reis'e iletin" diyerek izletti!
06.02.2025Perşembe
Marul yüklü TIR’a uyuşturucu operasyonu! 00:57
Marul yüklü TIR'a uyuşturucu operasyonu!
06.02.2025Perşembe
CANLI YAYIN