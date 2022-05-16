GYODER Başkanı Mehmet Kalyoncu konut sektörü toplantısına katıldı! Maliyetlerdeki artışın sebebi ne?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den 'konut fırsatçılarına' uyarı geldi.

Twitter üzerinden açıklama yapan Nebati, "Konut sektörüne yönelik açıkladığımız destek paketi dahil olmak üzere piyasadaki fiyatları mercek altına alarak birçok sektöre ilişkin denetimlerimizi kesintisiz bir şekilde sürdürüyor, fiyat değişimlerini yakından takip ederek detaylı bir şekilde denetliyoruz." ifadelerini kullandı.

Nebati'nin açıklamaları şu şekilde:

"Birlikten Berekete temasıyla konut sektöründe faaliyet gösteren iş insanlarımız ile bir araya geldik. Hepimizin ortak meselesi olan enflasyonla mücadelede vatandaşlarımızı rahatlatacak adımların atılması hususunda kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik.

"FIRSATÇILIĞA KESİNLİKLE MÜSAMAHA GÖSTERMEYECEĞİMİZ"

Çözüm alternatifleri üreterek yenilikçi uygulamalar geliştiren, iyi niyetli ve cesur girişimlerde bulunan kurumlarımızı sonuna kadar destekleyeceğimizin altını çizerek stokçuluğa ve fırsatçılığa kesinlikle müsamaha göstermeyeceğimizi ifade ettik.

Bu kapsamda, konut sektörüne yönelik açıkladığımız destek paketi dahil olmak üzere piyasadaki fiyatları mercek altına alarak birçok sektöre ilişkin denetimlerimizi kesintisiz bir şekilde sürdürüyor, fiyat değişimlerini yakından takip ederek detaylı bir şekilde denetliyoruz."

KALYONCU MALİYETLERDEKİ O ARTIŞA DİKKAT ÇEKTİ

Toplantı çıkışında açıklamalarda bulunan Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kalyoncu, Bakan Nebati ve ekibi ile sektörün son durumunu istişare ettiklerini belirterek, "Konu çok boyutlu olduğu için arsa sahipliğinden yapı malzemesine, finansmandan ve vergisel boyuta kadar tüm alanlarla ilgili düzenlemeler gündeme geldi." dedi.

Şu anda inşaat malzemelerindeki artışa ve arsa maliyetinin yüksekliğine ilişkin çözümlerin konuşulduğunu dile getiren Kalyoncu, "İlan sitelerinde aracıların fiyatı kısa sürede arttığı tespit edilmiş. Bunlarla ilgili bakanlığın gerçekten çok ciddi bir tavır aldığını gördük. Bu da sevindirici. Çünkü üreten firmalar burada eleştirilere maruz kalıyor. Fakat onların kontrolü dışındaki bu listeleme alanlarındaki fiyat değişikliklerinden tabii ki onları sorumlu tutmak doğru olmaz." diye konuştu.





"ERİŞİLEBİLİR ARSA KONUSUNDA DEVLETİN REGÜLE ETME REFLEKSİNİN OLDUĞUNU GÖRDÜK"

Mehmet Kalyoncu, sektörde yerlilik oranının artırılması ve teknolojinin daha çok kullanılması, kentsel tasarım noktasında ortak akılla hareket etme gibi konuların da ele alındığı kaydederek, görüşmenin etkilerini ilerleyen günlerde görülebileceğini söyledi.

Konut fiyatlarındaki artışın durdurulmasına ilişkin somut bir önerinin gündeme gelip gelmediğine ilişkin bir soru üzerine Kalyoncu, burada hassas olunması gerektiğini dile getirdi.

Kalyoncu, arsa maliyetlerinin nasıl düşürüleceğine veya kontrol edilebileceğine dair soruya karşılık, şu açıklamalarda bulundu: "En büyük girdi arsadır. Erişilebilir konut için erişilebilir arsa olması gerekiyor. Bu konuda devletin regüle etme refleksinin olduğunu gördük. Zaten son açıklanan pakette de biliyorsunuz firmaların fiyatlarını belli bir müddet sabit tutması regülasyonu konuşuldu. Bunun benzeri bir mekanizma olursa, erişilebilir arsa üretilerek erişilebilir konut üretiminin de önünün açılacağını düşünüyoruz."