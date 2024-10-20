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Güzellik merkezine feci kaza: Kapının önüne oturmaya çıktılar, otomobilin altında kaldılar... O anlar kamerada
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Güzellik merkezine feci kaza: Kapının önüne oturmaya çıktılar, otomobilin altında kaldılar... O anlar kamerada

Giriş Tarihi: 20 Ekim 2024, 20:57 Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2024, 20:57

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde kayarak gelen otomobil güzellik merkezine daldı. Kapının önüne çıkan iki kişi otomobilin altında kaldı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kocaeli'nde bir araç güzellik merkezine girdi. Kapının önünde oturan 2 kişi de otomobil altında kalarak yaralandı. Kaza, Darıca Fevzi Çakmak mahallesi, Şantiye sokak üzerinde meydana geldi. Drift attığı iddia edilen 06 EV 3635 plakalı otomobil, kayarak güzellik merkezine çarptı. O sırada kapının önüne oturmak için çıkan iki kişi otomobilin altında kaldı. Olacaklardan habersiz, içeriye giren bir kişi ise otomobil altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kazada iki kişi yaralandı.
Yaşananlar an be an güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde dinlenmek için kapı önüne çıkan personele yaklaşık 30 saniye sonra bir otomobilin çarpması yer alıyor. Ağır yaralanmaktan yaptığı son hamle ile kurtulan kadın personel, yaralanan arkadaşının yardımına koşması da görüntülerde yer alıyor. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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