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Baraja düşen araçtaki sürücü boğularak hayatını kaybetti
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Baraja düşen araçtaki sürücü boğularak hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 20 Ekim 2024, 18:59 Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2024, 18:59

Bursa'nın Kestel ilçesi Babasultan barajına düşen araçtaki sürücü boğularak hayatını kaybetti.

Bursa'da bir vatandaş aracıyla seyir halindeyken baraja düştü. Aracın içinden çıkamayan sürücü olay yerinde boğularak can verdi. Olay, saat 15.00 sıralarında Kestel ilçesinin Babasultan barajında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, baraj kenarındaki toprak yol üzerinde seyir halinde olan Sürücü Mehmet Öztürk (74) yönetimindeki 16 ATN 740 otomobil, uçurumdan baraja uçtu. Baraja düşen otomobil, kısa sürede suya gömüldü. Aracın baraja uçtuğunu gören vatandaşlar, 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine jandarma, 112 Acil Servis ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri botla baraja girip cesede ulaştı. Suyun üzerindeki ceset ekiplerce bot üzerine alınıp karaya çıkarıldı. Sürücünün cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Okayı anlatan vatandaş Reşit Civil, "Biz baraj kenarındaydık. Karşıdan aracın taklalar atarak suya düşerken, içinden de bir vatandaşın suya düştüğünü gördük. Hemen Jandarmayı aradık. Yer çok sarp. Ulaşmak zor. Suyun içinde biri görülüyordu" dedi.
Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

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