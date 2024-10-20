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Otomobilin çarptığı 8 yaşındaki bisikletli çocuk hayatını kaybetti
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Otomobilin çarptığı 8 yaşındaki bisikletli çocuk hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 20 Ekim 2024, 20:31 Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2024, 20:31

Gaziantep’te otomobilin çarptığı 8 yaşındaki bisikletli çocuk hayatını kaybetti. Kaza, akşam saatlerinde Gaziantep’in 75. Yıl mahallesinde 66 nolu sokakta meydana geldi. İddiaya göre, bisikletiyle seyir halinde ilerleyen 8 yaşındaki Doğan Dağ’a sürücüsünün ve plakası öğrenilemeyen otomobil çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından 8 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden çocuğun cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp morguna kaldırılırken çarpan araç ise kayıplara karıştı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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