El freni çekilmeyen otomobil okul bahçesine girdi: O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Giriş Tarihi: 20 Ekim 2024, 19:30 Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2024, 19:30

İzmir'in Narlıdere ilçesinde, sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobilin okulun bahçesinin kapısından içeri girmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi. Aynı okulda, 30 Eylül Pazartesi günü kontrolden çıkan bir otomobil, bahçe kapısını kırarak içeri girmiş ve kazada 3 kişi yaralanmıştı Alınan bilgiye göre, 28 Ekim Cuma günü, Çatalkaya Mahallesi Tuna Caddesi'nde otomobilini park ederek araçtan inen kadın sürücü, el frenini çekmeyi unuttu. Bir süre sonra hareket etmeye başlayan otomobil, sokaktan geçerek yol kenarındaki özel okulun bahçesinin kapısından kırarak içeri girdi. Bu arada, olay anı okulun güvenlik kamerasınca kaydedildi.



Görüntülerde, caddede duran otomobilden kadın sürücünün inmesi, bir süre sonra otomobilin hareket ederek okulun kapısından içeri girmesi ve o sırada kapının önündeki kişilerin kaçışması, sonrasında ise sürücünün koşarak aracın yanına gelmesi yer aldı.