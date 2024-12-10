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Feci kaza kamerada: Otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti
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Feci kaza kamerada: Otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 10 Aralık 2024 20:33 Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2024 20:33

Samsun'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 10 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti. Kaza anı saniye saniye görüntülendi. Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Mustafa Kemal Güneşdoğdu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hülya Ö. idaresindeki 34 PD 5421 plakalı otomobil, koşarak yolun karşısına geçmekte olan Sezin Sezgin'e (10) çarptı. Kazada ağır yaralanan kız çocuğu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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