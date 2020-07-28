Tunceli'de üniversite öğrencisi Gülistan Doku, 5 Ocak'ta ortadan kayboldu. Kendisinden bir daha da haber alınamadı. Bilirkişi raporunu değerlendiren ailenin avukatı Ali Çimen, genç kızın erkek arkadaşı Rus uyruklu Z.A. tarafından 2 gün alıkonulduğunu söyledi. A Haber Muhabiri Fırat Öztürk, Gülistan Doku olayında son dakika gelişmelerini aktardı.
Gülistan Doku'ya ne oldu? Sevgilisi cinayet şüphesiyle gözaltına alındı
28.07.2020 09:59
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