AK Parti'nin 30 Ocak'ta Ankara'da duyuracağı seçim beyannamesi tamamladı.

Beyannamenin omurgasını dirençli şehirler oluşturacak.

Dirençli şehirler için AK Parti'nin kriterleri şu şekilde sıralandı: Sağlıklı, yaşanabilir doğayla uyumlu, akıllı, sürdürülebilir, iklim dostu şehirler.

Şehir yaşamını tehdit eden afet ve riskleri engellemek için kentsel dönüşüm seferberliği başlatılacak. Türkiye Yüzyılı Şehirleri İçin Gerçek Belediyecilik adı ile hazırlanan seçim beyannamesi

8 ana başlıktan oluşuyor:

1- AK Parti Yerel Yönetim Vizyonu

2- Katılımcılık, Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik

3- Dirençli Şehirler

4- Türkiye Yüzyılı'nda Şehir ve Çevre

5- Toplumsal Refah Öncelikli Şehir Ekonomileri

6- Huzurlu ve toplumsal yapı için Duyarlı Sosyal Belediyecilik

7- Kültür Üreten Şehirler

8- Hizmet ve Eser Belediyeciliği Beyanname tüm topluma dokunacak proje ve vaatler içerecek.

"Türkiye Yüzyılı Şehirleri İçin Gerçek Belediyecilik" başlıklı beyannamede kapsamlı belediyecilik öne çıkacak. Yerel ile merkez arasındaki uyumu artırmak için büyükşehir belediye sistemi ile uyumlu yeni bir köy kanunu hazırlanacak. Yürünebilir şehir projesi en önemli şehir tasarımlarından biri olacak. Kamusal mekanlar; çocuklar, kadınlar ve tüm dezavantajlı gruplar başta olmak üzere, herkesin bağımsız, rahat, güvenli ve kesintisiz olarak hareket etmesine uygun hale getirilecek.

YEŞİL DÖNÜŞÜM HAREKETİ

Sabah'ta yer alan habere göre; birbirinden kopuk halde bulunan yeşil alanlar kuşaklar halinde birleştirilerek, sosyal donatılarla zenginleştirilecek ve yaşayan mekanlara dönüştürülecek. Şehirler, hareketli bir yaşamı destekleyecek şekilde konumlandırılacak, bisiklet dostu sokaklar oluşturulacak, çevreci yaşam teşvik edilecek. Şehirlerde yeşil alanları artırmayı amaçlayan kent bostanları yapılacak, iklim değişikliği ile mücadele edilecek. Belediyeler bünyesinde, bölgelerin iklimine, toprak yapısına uygun tarım yapılacak. Yeşil dönüşüm hareketi başlatılacak. Yenilenebilir enerji teşviki verilecek.

İHTİYACA GÖRE ÇÖZÜM

Eser ve hizmet siyaseti bölümü beyannamede en sonda yer aldı. Şehirlerin ihtiyaçlarına göre çözümler üretilip, vatandaşa sunulacak.