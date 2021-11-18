Gizli ittifakta helalleşme flörtü! Selahattin Demirtaş Kemal Kılıçdaroğlu'yla el sıkıştıklarını resmen doğruladı

Terör örgütü PKK'nın Meclis'teki uzantısı olan HDP ile uzun süredir "gizli ittifak" yürüten CHP, yaptığı son hamlelerle 2023'te yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi adeta ittifakı açık bir hale getirmenin yollarını arıyor.

DEMİRTAŞ REST ÇEKTİ KILIÇDAROĞLU GERİ ADIM ATTI

2023'te yapılacak seçimlerde aday olmak isteyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP'nin desteğini alarak CHP içerisindeki diğer seçenekleri ekarte etmenin yollarını arıyor. Geçtiğimiz günlerde cezaevinde olan eski HDP eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın CHP'ye rest çekerek "HDP'yi ciddiye almayan kaybeder" açıklaması sonrası Kılıçdaroğlu geri adım atarak "Kürt sorunu HDP ile çözülür" mesajı vermişti.

KILIÇDAROĞLU'NA ADRES İMRALI GÖSTERİLDİ

Kılıçdaroğlu'nun sözleri sonrası HDP'den bir açıklama daha geldi. HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, CHP Genel Başkanı'na verdiği cevapta "Kürt sorununun çözümünün yegane muhatabı HDP değil ama bu sorunun çözümü adına bugün demokratik siyaseti var eden ve kolaylaştıran başlıca aktör HDP'dir. Ama asla unutulmaması gereken şey demokratik çözümün adresi ve asıl muhatabı İmralı'dır" diyerek bebek katili Öcalan'ı adres gösterdi. Temelli'nin açıklaması sonrasında kamuoyunda "Kılıçdaroğlu İmralı önerisini dikkate alıp Öcalan'la görüşmeyi deneyecek mi? İmralı'ya gidecek mi?" sorusu gündeme geldi. Kılıçdaroğlu ise bu açıklama sonrasında sessiz kaldı.

HDP İÇİN TEZKEREYE HAYIR OYU

HDP'nin desteğini kaybetmemek için Türkiye'nin sınır ötesinde terör örgütü PKK'ya yönelik yaptığı operasyonlara karşı çıkan CHP lideri, adeta terör örgütüne kalkan oldu. Henüz birkaç ay önce CHP İl Başkanlıklarına "Sınır namustur" pankartı asarak şov yapan Kılıçdaroğlu, HDP'yi kendisine uzak tutmamak amacıyla tezkereye "hayır" oyu verdi.

CHP'nin tezkereye hayır demesinin ardından HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, katıldığı bir programda "CHP tarihi bir çıkış yapmıştır. Muhalefet iktidar ne yaparsa doğruymuş gibi arkasında sıralanırız anlayışından çıkmıştır" diyerek ittifak ortağına teşekkür etti.

HDP'YE GÖBEKTEN BAĞLI

HDP, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında Anıtkabir'e dahi gitmezken; CHP'nin terör örgütüne kalkan olarak tezkereye hayır oyu vermesi büyük tepki çekti. Kılıçdaroğlu ise geri adım atmayaran 2023 seçimleri için HDP'ye göbekten bağlı olduğunu gözler önüne sermiş oldu.

HELALLEŞME FLÖRTÜ

Son olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun birkaç gün önce yaptığı "Helalleşme" çıkışına, HDP kanadından yanıt geldi. Bu kez cezaevinde bulunan HDP'li Selahattin Demirtaş yaptığı açıklama ile Kılıçdaroğlu'na tam destek verdi. "Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamasını toplumsal uzlaşma ve ülkemizin iç barışı açısından çok önemsiyor ve yürekten destekliyorum" diyen tutuklu Selahattin Demirtaş, "Sözümüz olsun, biz de kendi hatalarımızla yüzleşecek ve hep birlikte helalleşeceğiz" dedi. Demirtaş'ın bu açıklaması 2023 seçimleri öncesi CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu ile el sıkışıldığını resmen doğrular nitelikte oldu.

Takvim.com.tr/Özel haber