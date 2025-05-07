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Gaziosmanpaşa’da yol çöktü! Facia drone ile görüntülendi!
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Gaziosmanpaşa'da yol çöktü! Facia drone ile görüntülendi!

Giriş Tarihi: 7.05.2025 12:05:07 Güncelleme Tarihi: 7.05.2025 12:05:27

İstanbul Gaziosmanpaşa'da Salı günü aşam saatlerinde inşaat çalışması sırasında yol çöktü. Çöken yolla birlikte doğal gaz borusu da zarar gördü. İGDAŞ ekiplerinin çalışmasıyla gaz akışı kesilirken, yol önlem amacıyla kapatıldı. Çöken yolun çevresi ve inşaat alanına doğru kayan toprak drone görüntülerine yansıdı.

Olay saat 18.00 sıralarında Bağlarbaşı Mahallesi Vişneli Sokak'ta meydana geldi. Sokakta devam eden inşaat çalışması sırasında yolda çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle yer altından geçen doğal gaz borusu zarar gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen İGDAŞ ekipleri, gaz akışını kesti. Çöken yolun etrafı demir sacla kapatılarak önlem alındı.

Çöken yol drone ile havadan görüntülendi. (DHA)

DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ
Diğer yandan çöken yol drone ile havadan görüntülendi. Çökmenin meydana gelmesiyle inşaat çalışmalarına da ara verildi.

Çöken yol drone ile havadan görüntülendi. (DHA)

Çöken yolun çevresi ve inşaat alanına doğru kayan toprak drone görüntülerine yansıdı.

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