Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri ‘uyuşturucu sevkiyatı’ ihbarı üzerine harekete geçti. Ekiplerce yapılan titiz çalışma sonucu tespit edilen kamyon uygulama noktasında durduruldu. Kamyonda yapılan aramada ulalı halde kasanın tabanına gizlenmiş 84 parça halinde toplam 83 kilo 780 gram kubar esrar ele geçirildi.
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu
07.06.2020 19:35
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