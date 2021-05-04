Gazeteci Nedim Şener’den ‘’Ekrem İmamoğlu’na soruşturma’’ yorumu: Murat Ongun, bu bilgiler doğrudur dediği zaman şüpheye düştüm

CHP medyasının pompaladığı ve İBB Sözcüsü Murat Ongun'un 'doğrudur' dediği 'İmamoğlu'na elini arkasına bağladı soruşturması' haberini İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklama ile boşa çıkardı. Konuya ilişkin değerlendirme yapan Gazeteci Nedim Şener, "Murat Ongun, bu bilgiler doğrudur dediği zaman şüpheye düştüm. Bunun içinde mutlaka bir yalan bir algı operasyonu var dedim" yorumunda bulundu. Hulki Cevizoğlu ise konuya farklı bir bakış açısı getirerek, "Dava açılması o kişiye inanılmaz bir puan kazandırır. Bunu yapacak kişi de ya kendileridir belki; kendi kendilerini şikayet ettiler" ifadelerini kullandı.