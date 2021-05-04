RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Video Haber Videoları Gazeteci Nedim Şener’den ‘’Ekrem İmamoğlu’na soruşturma’’ yorumu: Murat Ongun, bu bilgiler doğrudur dediği zaman şüpheye düştüm

Gazeteci Nedim Şener’den ‘’Ekrem İmamoğlu’na soruşturma’’ yorumu: Murat Ongun, bu bilgiler doğrudur dediği zaman şüpheye düştüm

Gazeteci Nedim Şener’den ‘’Ekrem İmamoğlu’na soruşturma’’ yorumu: Murat Ongun, bu bilgiler doğrudur dediği zaman şüpheye düştüm
04.05.2021 22:08
Ana Sayfa 03:21
Ak Parti Sözcüsü Ömer...
Ana Sayfa 02:20
Türk heyeti yarın Mısır’a...
Ana Sayfa 00:35
Hulki Cevizoğlu'ndan...
Ana Sayfa 00:42
Hande Erçel'den aşk itirafı
Ana Sayfa 03:06
Kendi kazdığı 2,5 metrelik...
Ana Sayfa 02:04
Muhalefette koltuk hesapları!
Ana Sayfa 00:15
Serdar Ortaç'tan sevgilisi...
Ana Sayfa 02:32
''Değişmeseydim yüzüme...
Ana Sayfa 03:26
A Haber'e konuşan Hintli...
Ana Sayfa 00:49
MSB paylaştı! Teröristlerin...
Ana Sayfa 01:15
Yeşim Ceren Bozoğlu 110...
Ana Sayfa 00:33
Haseki'de tramvay durağında...

CHP medyasının pompaladığı ve İBB Sözcüsü Murat Ongun'un 'doğrudur' dediği 'İmamoğlu'na elini arkasına bağladı soruşturması' haberini İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklama ile boşa çıkardı. Konuya ilişkin değerlendirme yapan Gazeteci Nedim Şener, "Murat Ongun, bu bilgiler doğrudur dediği zaman şüpheye düştüm. Bunun içinde mutlaka bir yalan bir algı operasyonu var dedim" yorumunda bulundu. Hulki Cevizoğlu ise konuya farklı bir bakış açısı getirerek, "Dava açılması o kişiye inanılmaz bir puan kazandırır. Bunu yapacak kişi de ya kendileridir belki; kendi kendilerini şikayet ettiler" ifadelerini kullandı.


Haber Videoları