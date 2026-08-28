Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2026 08:44 Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2026 08:45

Sebze Yüklü Kamyon Devrildi

Olay, saat 05.00 sıralarında Esenyurt TEM Bağlantı Yolu Ambarlı istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki 34 FT 3337 plakalı sebze yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Çevredekiler ve yoldan geçen sürücüler bir yandan kazazedelere yardım etmek için dururken, diğer yandan durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Yardım Etmek İsterken Canlarından Oluyorlardı

Kaza nedeniyle duran araçlara ve yaralılara yardım etmek için yola koşan vatandaşlara, aynı yönde ilerleyen ve duramayan diğer araçlar çarptı. Adeta can pazarının yaşandığı bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

11 aracın birbirine girdiği zincirleme kazada yaralanan 6 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.