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    • 27.09.2020 09:25
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    Son dakika: 'ın 'a yönelik saldırılarına 'den tepki

    'ın 'a yönelik saldırıya geçmesi üzerine saldırıyı kınadı ve Azerbaycan'a verileceğini duyurdu.

    Türkiye, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısını kınadı

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 'ın 'a yönelik başlattığı saldırıya dair açıklama yaptı.

    Kalın, "Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısını şiddetle kınıyoruz. Ermenistan sivil yerleşim birimlerine saldırarak ateşkesi ihlal etmiş ve barış ve istikrara karşı olduğunu bir kez daha göstermiştir. Uluslararası toplum bu tehlikeli provokasyona derhal dur demelidir.

    Türkiye bu saldırılar karşısında Azerbaycan'ın yanındadır. Saldırılarda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Azerbaycan yalnız değildir. Türkiye'nin tam desteğine sahiptir." dedi.

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