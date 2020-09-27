Azerbaycan ordusu bazı köyleri işgalden kurtardı

Son dakika Azerbaycan - Ermenistan savaşı mı çıktı? Sorusu Türkiye'nin gündemine oturdu. Ermeni ordusu alçakça ve ani bir saldırıyla Azerbaycan sivil yerleşim yerlerini vurdu. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ermenistan ordusu saat 06.00 sıralarında cephe hattı boyunca geniş kapsamlı provokasyonda bulunarak Azerbaycan ordusunun mevzilerine ve sivil yerleşim birimlerine büyük çaplı silahlar, top ve havanlarla ateş açtı. Sivil ve askeri kayıpların netleştirildiği, Azerbaycan ordusunun da düşmanın provokasyonunu önlemek ve cepheye yakın bölgelerde yaşayan halkın güvenliğini sağlamak için misilleme tedbirlerinde bulunduğu bildirildi. Peki Ermenistan- Azerbaycan ordusu askeri gücü nedir?