FSM Köprüsü’nde intihar şoku! Aracından İnip Atladı! Cansız bedeni Emirgan’da bulundu (VİDEO)

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde aracından inip atlayan Ruhi Bora Koçak (51), denizden ölü olarak çıkarıldı. O anlar kameralara yansıdı.

Olay, saat 15.15 sıralarında FSM Köprüsü'nün Edirne istikametinde meydana geldi. 34 CHN 783 plakalı aracını köprüde durduran Ruhi Bora Koçak (51), henüz bilinmeyen bir nedenle bariyerleri aşarak denize atladı.

Ekipler Hemen Sevk Edildi

Durumu fark eden sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Bilinci kapalı halde denizden çıkarılan Koçak, Emirgan İskelesi'ne getirildi ancak hayatını kaybettiği belirlendi.

Yakınları Gözyaşlarına Boğuldu

Koçak'ın ölüm haberini alan yakınları, Emirgan İskelesi girişinde gözyaşlarına boğuldu. Olay yerinde büyük üzüntü yaşanırken, Koçak'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

