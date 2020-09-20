Fransız haber sitesi Aleteia “Türkiye’nin uyanışını” yazdı! Türkiye geri döndü

20.09.2020 19:23

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kararlı adımlarını hazmedemeyen Fransa, gerilimi her geçen gün tırmandırıyor. Ancak Başkan Erdoğan'ın kararlı duruşundan vazgeçmeyeceğini anlayan Fransa basını Türkiye'nin Osmanlı zamanındaki Akdeniz emellerini yenileyerek güç göstergesinde bulunduğunu yazdı. Fransa merkezli bağımsız haber sitesi Aleteia’da yer alan “Türkiye geri döndü” başlıklı yazıda, Türkiye’nin “Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde” geçirdiği dikkat çekici dönüşümün Avrupa ülkeleri tarafından ciddiye alınması gerektiği belirtildi.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kararlı adımlarını hazmedemeyen Fransa, gerilimi her geçen gün tırmandırıyor. Ancak Başkan Erdoğan'ın kararlı duruşundan vazgeçmeyeceğini anlayan Fransa basını Türkiye'nin Osmanlı zamanındaki Akdeniz emellerini yenileyerek güç göstergesinde bulunduğunu yazdı. Fransa merkezli bağımsız haber sitesi Aleteia'da yer alan "Türkiye geri döndü" başlıklı yazıda, Türkiye'nin "Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde" geçirdiği dikkat çekici dönüşümün Avrupa ülkeleri tarafından ciddiye alınması gerektiği belirtildi.